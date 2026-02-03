В мороз такая мелочь быстро дает о себе знать: холод "бьет" по ногам, а температура в комнате заметно падает. Как это предотвратить рассказали эксперты Ideal Home.

Смотрите также Популярный среди украинцев способ обогреть дом может превратиться в трагедию

Полноценный ремонт откосов и швов – лучшее решение, но зимой делать его неудобно, а иногда и невозможно, особенно если есть перебои с отоплением. В такой ситуации поможет простой и быстрый способ временно утеплить окно.

Как быстро утеплить окна?

Для перекрытия щели подойдет самоклейка бордюрная лента. Оптимальная ширина – около 22 миллиметра, чтобы она полностью перекрывала зазор и не мешала. Один рулон длиной 3 – 3,5 метра стоит в среднем около 200 гривен и обычно хватает для проклейки низа нескольких окон.

Также понадобятся:

рулетка;

ножницы или канцелярский нож;

чистая тряпка;

обезжириватель (лучше спиртовые салфетки или изопропиловый спирт);

обычный фен для волос.

Важно!!! Не используйте ацетон или агрессивные растворители – они могут повредить пластик. Строительный фен тоже не подойдет, ведь высокая температура способна деформировать ленту.

Как подготовить поверхность?

Как отмечает издание "Одна минута", перед поклейкой нужно полностью очистить стык. Снимите остатки старого герметика, скотча или других материалов, если они есть. Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Если в помещении холодно, специалисты советуют перед началом прогреть стык феном в течение 30 – 40 секунд.

После этого отмерьте нужную длину ленты и отрежьте ее. В углах стоит сделать небольшие надрезы, чтобы лента ложилась ровно и без складок.



Как эффективно утеплить окна зимой / Фото Unsplash

Как правильно клеить ленту?

Клеить ленту лучше постепенно – участками по 10 – 15 сантиметров. Ее следует аккуратно прижимать, не натягивая. После наклеивания пройдитесь по всей длине пальцем или пластиковой карточкой, чтобы удалить воздух и плотно зафиксировать края.

Ключевой этап – прогревания. Уже наклеенную ленту нужно обработать теплым потоком воздуха с расстояния 10 – 15 сантиметров. Используйте минимальный или средний режим фена и прогревайте поверхность 30 – 60 секунд, постоянно двигая прибор.

После этого еще раз хорошо прижмите ленту. Тепло активирует клеевой слой, благодаря чему он лучше сцепляется с пластиком и подоконником. После завершения работы ленту не стоит трогать минимум 1 – 2 часа – за это время она окончательно зафиксируется. Такой метод не заменит полноценный ремонт, но поможет эффективно перекрыть холод и сохранить тепло в доме до потепления.

Как согреть пол за считанные минуты?

Ранее мы писали, что согреть пол можно скрутив старое одеяло в рулет. Его нужно положить вдоль порога, чтобы закрыть щель между дверью и полом. Это также уменьшит шум из подъезда.