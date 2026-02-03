У мороз така дрібниця швидко дає про себе знати: холод "б'є" по ногах, а температура в кімнаті помітно падає. Як цьому запобігти розповіли експерти Ideal Home.

Повноцінний ремонт відкосів і швів – найкраще рішення, але взимку робити його незручно, а інколи й неможливо, особливо якщо є перебої з опаленням. У такій ситуації допоможе простий і швидкий спосіб тимчасово утеплити вікно.

Як швидко утеплити вікна?

Для перекриття щілини підійде самоклейка бордюрна стрічка. Оптимальна ширина – близько 22 міліметри, щоб вона повністю перекривала зазор і не заважала. Один рулон довжиною 3 – 3,5 метра коштує в середньому близько 200 гривень і зазвичай вистачає для проклеювання низу кількох вікон.

Також знадобляться:

рулетка;

ножиці або канцелярський ніж;

чиста ганчірка;

знежирювач (краще спиртові серветки або ізопропіловий спирт);

звичайний фен для волосся.

Важливо! Не використовуйте ацетон чи агресивні розчинники – вони можуть пошкодити пластик. Будівельний фен теж не підійде, адже висока температура здатна деформувати стрічку.

Як підготувати поверхню?

Як зазначає видання "Одна хвилина", перед наклеюванням потрібно повністю очистити стик. Зніміть залишки старого герметика, скотчу або інших матеріалів, якщо вони є. Поверхня має бути сухою, чистою та знежиреною. Якщо в приміщенні холодно, фахівці радять перед початком прогріти стик феном протягом 30 – 40 секунд.

Після цього відміряйте потрібну довжину стрічки та відріжте її. У кутах варто зробити невеликі надрізи, щоб стрічка лягала рівно та без складок.



Як ефективно утеплити вікна взимку

Як правильно клеїти стрічку?

Клеїти стрічку краще поступово – ділянками по 10 – 15 сантиметрів. Її слід акуратно притискати, не натягуючи. Після наклеювання пройдіться по всій довжині пальцем або пластиковою карткою, щоб видалити повітря та щільно зафіксувати краї.

Ключовий етап – прогрівання. Уже наклеєну стрічку потрібно обробити теплим потоком повітря з відстані 10 – 15 сантиметрів. Використовуйте мінімальний або середній режим фена та прогрівайте поверхню 30 – 60 секунд, постійно рухаючи прилад.

Після цього ще раз добре притисніть стрічку. Тепло активує клейовий шар, завдяки чому він краще зчіплюється з пластиком і підвіконням. Після завершення роботи стрічку не варто чіпати щонайменше 1 – 2 години – за цей час вона остаточно зафіксується. Такий метод не замінить повноцінний ремонт, але допоможе ефективно перекрити холод і зберегти тепло в домі до потепління.

Як зігріти підлогу за лічені хвилини?

