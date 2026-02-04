Эксперты советуют простой способ, как это предотвратить. Надо открывать окно на 15 минут ежедневно, пишет Express.

Как устранить конденсат на окнах?

Этот привычка улучшает вентиляцию, устраняет конденсат и предотвращает появление плесени.

Чтобы метод работал лучше, можно одновременно включить отопление – это помогает избежать переохлаждения комнаты и поддерживает комфортную температуру.

Если на стекле все еще остаются капли, их стоит вытереть, ведь длительная влага способствует росту микроорганизмов.

Регулярное проветривание делает помещение более свежим и предотвращает слишком быстрое накопление конденсата.

Привычка проветривать комнату поможет избавиться от конденсата / Фото Angela Patrone

Издание Ideal Home называет еще 3 простых способа, которые уберут конденсат на окнах.

Использование осушителя воздуха

Небольшой и тихий осушитель воздуха собирает влагу из воздуха, и окна почти не запотевают. Прибор ставят напротив или по диагонали от окна для максимального эффекта.

Расстояние мебели от стен

Кровать и комоды следует ставить на расстоянии примерно 5 сантиметров от внешних стен, чтобы воздух мог циркулировать. Это предотвращает накопление влаги и появление плесени.

Стабильная температура в комнате

Поддержание постоянной температуры около 18 градусов уменьшает охлаждение стекла и образование конденсата.

Благодаря этим простым мерам воздух становится свежее, стены – суше, а окна – почти без конденсата даже в холодные дни.

