Эксперты советуют простой способ, как это предотвратить. Надо открывать окно на 15 минут ежедневно, пишет Express.
Как устранить конденсат на окнах?
Этот привычка улучшает вентиляцию, устраняет конденсат и предотвращает появление плесени.
Чтобы метод работал лучше, можно одновременно включить отопление – это помогает избежать переохлаждения комнаты и поддерживает комфортную температуру.
Если на стекле все еще остаются капли, их стоит вытереть, ведь длительная влага способствует росту микроорганизмов.
Регулярное проветривание делает помещение более свежим и предотвращает слишком быстрое накопление конденсата.
Привычка проветривать комнату поможет избавиться от конденсата / Фото Angela Patrone
Издание Ideal Home называет еще 3 простых способа, которые уберут конденсат на окнах.
Использование осушителя воздуха
Небольшой и тихий осушитель воздуха собирает влагу из воздуха, и окна почти не запотевают. Прибор ставят напротив или по диагонали от окна для максимального эффекта.
Расстояние мебели от стен
Кровать и комоды следует ставить на расстоянии примерно 5 сантиметров от внешних стен, чтобы воздух мог циркулировать. Это предотвращает накопление влаги и появление плесени.
Стабильная температура в комнате
Поддержание постоянной температуры около 18 градусов уменьшает охлаждение стекла и образование конденсата.
Благодаря этим простым мерам воздух становится свежее, стены – суше, а окна – почти без конденсата даже в холодные дни.
Как сохранить тепло в квартире без отопления и света?
Из-за сильных морозов и повреждения энергетической инфраструктуры многие украинцы остались без отопления и света.
- Выберите одну комнату для всех, желательно самую маленькую и с минимумом внешних стен. Закройте двери в другие помещения, щели под дверью заткните одеялами или одеждой. Если есть туристическая палатка – поставьте ее на кровать или ковер, внутри температура будет на 5 – 7 градусов выше.
- Плотные шторы или одеяла помогают сохранять тепло. Закройте щели скотчем или поролоном/ватой. Днем открывайте шторы, чтобы солнце немного нагрело комнату, а вечером – закрывайте наглухо.
- Наполненные горячей водой бутылки, завернутые в ткань, можно положить в кровать или под куртку.
- Легкая физическая активность помогает разогреть тело