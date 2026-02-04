Експерти радять простий спосіб, як цьому запобігти. Треба відкривати вікно на 15 хвилин щодня, пише Express.

Дивіться також Скільки годин на добу насправді повинен працювати котел

Як усунути конденсат на вікнах?

Цей звичка покращує вентиляцію, усуває конденсат і запобігає появі плісняви.

Щоб метод працював краще, можна одночасно увімкнути опалення – це допомагає уникнути переохолодження кімнати і підтримує комфортну температуру.

Якщо на склі все ще залишаються краплі, їх варто витерти, адже тривала волога сприяє росту мікроорганізмів.

Регулярне провітрювання робить приміщення свіжішим і запобігає надто швидкому накопичуванню конденсату.

Звичка провітрювати кімнату допоможе позбутися конденсату / Фото Angela Patrone

Видання Ideal Home називає ще 3 прості способи, які приберуть конденсат на вікнах.

Використання осушувача повітря

Невеликий і тихий осушувач повітря збирає вологу з повітря, і вікна майже не запотівають. Прилад ставлять навпроти або по діагоналі від вікна для максимального ефекту.

Відстань меблів від стін

Ліжко та комоди слід ставити на відстані приблизно 5 сантиметрів від зовнішніх стін, щоб повітря могло циркулювати. Це запобігає накопиченню вологи і появі цвілі.

Стабільна температура в кімнаті

Підтримка постійної температури близько 18 градусів зменшує охолодження скла і утворення конденсату.

Завдяки цим простим заходам повітря стає свіжішим, стіни – сухішими, а вікна – майже без конденсату навіть у холодні дні.

Як зберегти тепло в квартирі без опалення та світла?

Через сильні морози та пошкодження енергетичної інфраструктури багато українців залишилися без опалення і світла.

Ось поради, як зігрітися: