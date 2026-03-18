За рекомендаціями Martha Stewart, профілактичне чищення варто проводити щонайменше раз на 1 – 3 місяці – залежно від жорсткості води.
Чому накип небезпечний?
Хоча наліт часто не видно, він поступово шкодить техніці:
- пральна машина довше нагріває воду;
- збільшується споживання електроенергії;
- речі після прання можуть мати затхлий запах;
- зростає ризик поломки насоса або нагрівального елемента.
У деяких випадках білий осад можна навіть помітити на барабані або ущільнювачах.
Який засіб може допомогти?
Замість дорогих хімічних засобів фахівці радять використовувати звичайний оцет. Саме він ефективно розчиняє вапняний наліт і допомагає очистити внутрішні деталі.
Що прибирає накип з пральної машинки за хвилини / Фото Africa Studio
Для машин із фронтальним завантаженням рекомендується:
- запустити порожній цикл прання при температурі 90 градусів;
- додати дві склянки оцту у відсік для кондиціонера;
- після завершення – засипати пів склянки харчової соди в барабан і повторити цикл.
Для моделей із вертикальним завантаженням алгоритм трохи інший:
- наповнити машинку гарячою водою та додати чотири склянки оцту;
- увімкнути короткий цикл, після чого поставити на паузу на годину;
- завершити прання та додатково запустити полоскання.
Після процедури на поверхнях може залишитися змитий накип. Його достатньо прибрати м'якою серветкою, а саму машинку – залишити відкритою до повного висихання. Фахівці The Spruce наголошують: регулярне очищення не лише покращує якість прання, а й допомагає уникнути дорогого ремонту. А для профілактики радять встановити фільтри або пом'якшувачі води, особливо в регіонах із підвищеною жорсткістю.
Яка модель пральних машинок швидко ламається?
- Раніше ми писали, що пральні машини Electrolux ламаються найшвидше. За даними досліджень і відгуків користувачів, перші серйозні поломки у цих машинок зазвичай виникають вже через 6,3 роки активного використання.
- Це означає, що власники можуть стикатися з проблемами, як-от несправності насоса, нагрівального елемента або електроніки, навіть у відносно нових приладах. У той же час, моделі Miele продемонстрували найкращі результати за надійністю.
- Перша поява несправностей у цих машинках спостерігається лише через 9,4 року, тобто майже на три роки пізніше, ніж у Electrolux. Така різниця свідчить про високу якість збірки, надійність деталей і довший термін служби техніки, що робить Miele привабливим вибором для тих, хто планує використовувати пральну машину багато років.