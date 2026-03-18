За рекомендаціями Martha Stewart, профілактичне чищення варто проводити щонайменше раз на 1 – 3 місяці – залежно від жорсткості води.

Дивіться також Навіть засохлий жир на стінах розчиниться за 5 хвилин: як його швидко відмити

Чому накип небезпечний?

Хоча наліт часто не видно, він поступово шкодить техніці:

пральна машина довше нагріває воду;

збільшується споживання електроенергії;

речі після прання можуть мати затхлий запах;

зростає ризик поломки насоса або нагрівального елемента.

У деяких випадках білий осад можна навіть помітити на барабані або ущільнювачах.

Який засіб може допомогти?

Замість дорогих хімічних засобів фахівці радять використовувати звичайний оцет. Саме він ефективно розчиняє вапняний наліт і допомагає очистити внутрішні деталі.

Що прибирає накип з пральної машинки за хвилини

Для машин із фронтальним завантаженням рекомендується:

запустити порожній цикл прання при температурі 90 градусів;

додати дві склянки оцту у відсік для кондиціонера;

після завершення – засипати пів склянки харчової соди в барабан і повторити цикл.

Для моделей із вертикальним завантаженням алгоритм трохи інший:

наповнити машинку гарячою водою та додати чотири склянки оцту;

увімкнути короткий цикл, після чого поставити на паузу на годину;

завершити прання та додатково запустити полоскання.

Після процедури на поверхнях може залишитися змитий накип. Його достатньо прибрати м'якою серветкою, а саму машинку – залишити відкритою до повного висихання. Фахівці The Spruce наголошують: регулярне очищення не лише покращує якість прання, а й допомагає уникнути дорогого ремонту. А для профілактики радять встановити фільтри або пом'якшувачі води, особливо в регіонах із підвищеною жорсткістю.

Яка модель пральних машинок швидко ламається?