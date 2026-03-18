За рекомендаціями Martha Stewart, профілактичне чищення варто проводити щонайменше раз на 1 – 3 місяці – залежно від жорсткості води.

Дивіться також Навіть засохлий жир на стінах розчиниться за 5 хвилин: як його швидко відмити

Чому накип небезпечний?

Хоча наліт часто не видно, він поступово шкодить техніці:

  • пральна машина довше нагріває воду;
  • збільшується споживання електроенергії;
  • речі після прання можуть мати затхлий запах;
  • зростає ризик поломки насоса або нагрівального елемента.

У деяких випадках білий осад можна навіть помітити на барабані або ущільнювачах.

Який засіб може допомогти?

Замість дорогих хімічних засобів фахівці радять використовувати звичайний оцет. Саме він ефективно розчиняє вапняний наліт і допомагає очистити внутрішні деталі.

Що прибирає накип з пральної машинки за хвилини / Фото Africa Studio

Для машин із фронтальним завантаженням рекомендується:

  • запустити порожній цикл прання при температурі 90 градусів;
  • додати дві склянки оцту у відсік для кондиціонера;
  • після завершення – засипати пів склянки харчової соди в барабан і повторити цикл.

Для моделей із вертикальним завантаженням алгоритм трохи інший:

  • наповнити машинку гарячою водою та додати чотири склянки оцту;
  • увімкнути короткий цикл, після чого поставити на паузу на годину;
  • завершити прання та додатково запустити полоскання.

Після процедури на поверхнях може залишитися змитий накип. Його достатньо прибрати м'якою серветкою, а саму машинку – залишити відкритою до повного висихання. Фахівці The Spruce наголошують: регулярне очищення не лише покращує якість прання, а й допомагає уникнути дорогого ремонту. А для профілактики радять встановити фільтри або пом'якшувачі води, особливо в регіонах із підвищеною жорсткістю.

Яка модель пральних машинок швидко ламається?

  • Раніше ми писали, що пральні машини Electrolux ламаються найшвидше. За даними досліджень і відгуків користувачів, перші серйозні поломки у цих машинок зазвичай виникають вже через 6,3 роки активного використання.
  • Це означає, що власники можуть стикатися з проблемами, як-от несправності насоса, нагрівального елемента або електроніки, навіть у відносно нових приладах. У той же час, моделі Miele продемонстрували найкращі результати за надійністю.
  • Перша поява несправностей у цих машинках спостерігається лише через 9,4 року, тобто майже на три роки пізніше, ніж у Electrolux. Така різниця свідчить про високу якість збірки, надійність деталей і довший термін служби техніки, що робить Miele привабливим вибором для тих, хто планує використовувати пральну машину багато років.