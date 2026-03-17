Експерти Slashgear попереджають, що при виборі техніки важливо враховувати не лише ціну чи функціонал, а й довговічність – адже помилка може обійтися у дорогий ремонт або передчасну заміну приладу.

Як свідчать дослідження та опитування користувачів побутової техніки, середній термін служби пральної машини становить приблизно 10 років. Цей висновок був зроблений на основі опитування понад 3500 власників пральних машин, які поділилися своїм досвідом використання різних моделей.

Проте на практиці "середній термін служби" – це лише орієнтир. Реальна тривалість роботи приладу значною мірою залежить від використаного бренду, типу пральної машини (фронтальне або верхнє завантаження), а також від частоти прання та дбайливості користувача.

Які пральні машини найшвидше ламаються?

Дослідження, проведене CHOICE у 2023 році, показало значну різницю у надійності різних брендів. Зокрема, пральні машини Electrolux продемонстрували найгірший результат: перші серйозні поломки в середньому виникають вже через 6,3 року.

Для порівняння, техніка Miele показала найкращі результати – близько 9,4 року до першої несправності. Хоча більшість поломок не є критичними, їх ремонт може коштувати близько 300 доларів, що часто робить заміну техніки більш вигідною, ніж її відновлення.



Коли ремонт вже не має сенсу?

Експерти зазначають, що існує умовний "поріг вигідності" ремонту:

для машин з фронтальним завантаженням – 7 – 8,5 років,

для моделей з верхнім завантаженням – приблизно 7 – 7,7 років.

Після цього періоду витрати на ремонт можуть перевищувати доцільність подальшого використання техніки. Водночас фахівці підкреслюють, що навіть найякісніша техніка може швидко зноситися через неправильне використання. Основні фактори:

частота прання (кількість завантажень на тиждень),

перевантаження барабана,

відсутність регулярного очищення,

тип конструкції (фронтальне або верхнє завантаження).

