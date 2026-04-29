На що здатна плита від Xiaomi?

Основна увага в новому релізі прикута до конкретної моделі Mijia Timer Gas Stove 3 Pro, оскільки вона є найбільш технологічною. Головною особливістю цього пристрою стала система захисту від сухого горіння. Вона базується на роботі спеціального датчика з титанового сплаву, який миттєво реагує на зміну тиску та температури, пише Gizmochina.

Якщо посуд починає перегріватися або рідина в ньому повністю википає, розумна система автоматично припиняє подачу газу та гасить полум'я. Важливо зауважити, що цей функціонал реалізований для правої конфорки та потребує прямого контакту з металевим дном посуду. Відповідно, при використанні керамічних, скляних або глиняних ємностей функція може працювати некоректно.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Обидві конфорки моделі Pro оснащені інтегрованим таймером, який можна налаштувати на період від 1 до 180 хвилин. Це дозволяє автоматизувати процес приготування страв, що потребують тривалого тушкування або просто короткого підігріву. Після завершення встановленого часу плита самостійно вимкне газ.

Потужність нагріву досягає 5200 ватів, пише MyMobPrice, що забезпечує швидке закипання або інтенсивне обсмажування. При цьому пристрій демонструє високу теплову ефективність на рівні 70 відсотків, що відповідає першому класу енергозбереження. За розрахунками розробників, такий підхід дозволить власникам заощаджувати гроші на оплаті рахунків за газ протягом років експлуатації.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Паралельно була представлена доступніша модель – Mijia Gas Stove 3C. Попри меншу вартість, вона також пропонує потужність 5200 ватів на кожну конфорку. Виробник приділив особливу увагу міцності конструкції: робоча поверхня виготовлена з шестишарового вибухозахищеного скла. Цей матеріал включає загартоване скло, армувальну сітку, спеціальну плівку та амортизаційні шари, що робить його стійким до ударів та високих температур.

Модель 3C також має систему захисту, яка перекриває газ у разі випадкового згасання вогню.

Працює з розумним домом

Обидві новинки інтегруються в екосистему розумного дому через додаток Mi Home. Користувачі можуть отримувати на смартфон сповіщення про нештатні ситуації, наприклад, про виявлення сухого горіння або випадкове згасання полум'я. Також передбачено синхронізацію з сумісними витяжками: при ввімкненні плити витяжка може запускатися автоматично для забезпечення вентиляції.

Плити мають регульовану конструкцію шасі, що дозволяє встановлювати їх у наявні отвори в кухонних меблях розміром від 630 – 700 міліметрів завширшки та 330 – 370 міліметрів завглибшки без необхідності додаткового доопрацювання стільниці.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Вага пристроїв становить близько 10 кілограмів. Виробник надає гарантію терміном на 5 років.

Ціни

За даними Xiaomi Community, модель Mijia Gas Stove 3C пропонується за ціною 899 юанів (приблизно 131 долар), тоді як просунута версія 3 Pro коштує 2299 юанів (близько 338 доларів). На етапі запуску для покупців діють спеціальні знижені ціни.

Що таке Mijia: деталі про бренд

Mijia, що з китайськоїх перекладається як "розумний дім", – це спеціалізований суббренд компанії Xiaomi, створений для розвитку екосистеми розумних пристроїв та побутової техніки. Хоча компанія розпочала створення власної екосистеми ще у 2013-2014 роках, офіційно бренд Mijia був представлений у березні 2016 року, зазначено на сторінці бренду на BaiduWiki.

Першим пристроєм під цією маркою стала рисоварка з індукційним нагріванням, якою можна було керувати через смартфон. Логотип бренду складається зі стилізованих літер "M" та "J", що за формою нагадують щит, символізуючи надійність.



Логотип Mijia / Фото Xiaomi

Сьогодні асортимент Mijia охоплює величезну кількість товарів для дому та повсякденного життя. До основних категорій належать велика та мала побутова техніка, як-от роботи-пилососи, пральні машини, холодильники, кондиціонери та очищувачі повітря, вентилятори, пише Geekbuying.

Також бренд виготовляє різноманітні гаджети для кухні, персонального догляду (електричні зубні щітки, фени, бритви), засоби безпеки та освітлення.

Окрім електроніки, під логотипом Mijia випускаються навіть звичайні побутові предмети, наприклад, рюкзаки, ручки та захисні окуляри.

Головною особливістю пристроїв Mijia є їхня інтеграція в єдину мережу через мобільний додаток Mi Home (який у деяких регіонах тепер називається Xiaomi Home). Це дозволяє користувачам створювати сценарії автоматизації, коли, наприклад, датчик руху вмикає світло або зволожувач повітря починає роботу при досягненні певного рівня сухості.

У 2020 році компанія провела ребрендинг свого каналу в Weibo, змінивши назву на Xiaomi Smart Life, проте на самих пристроях логотип "MJ" продовжує активно використовуватися.