Пластиковые пакеты для продуктов, как правило, накапливаются быстрее, чем можно ожидать. Каждый поход в магазин завершается тем, что дома появляется один –два новых пакета, а со временем их насобираются десятки.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, часто эти пакеты оказываются в шкафах и ящиках, под раковинами или в кладовках, создавая беспорядок и занимая ценное место. Как улучшить систему их хранения, чтобы пакеты можно было легко использовать повторно, рассказываем далее.

Как правильно хранить пластиковые пакеты дома?

Чтобы хранение полиэтиленовых пакетов не превращалось в хаос, их необходимо складывать. Это сэкономит место и облегчит доступ, когда пакеты снова понадобятся.

Для наиболее аккуратного складывания и экономии места разложите пакет на плоскую поверхность и сложите пополам дважды. Затем возьмите один уголок дна и сложите его вверх, чтобы он встретился с другой стороной, создав треугольник. Продолжайте складывать таким образом, пока пакет не превратится в маленький закругленный треугольник, а дальше заправьте открытый конец в складку.

Другой вариант – хранить пакеты в коробке для салфеток. Разложите их на полу и сложите трижды по ширине, а затем по длине. Складывая следующие пакеты, просовывайте их через ручки предыдущих, прежде чем делать складки по длине. Затем поместите стопку пакетов в коробку для салфеток так, чтобы ручка последнего пакета торчала наружу. Теперь, когда понадобится полиэтиленовый пакет, их можно будет извлекать по одному.

