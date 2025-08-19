Пластикові пакети для продуктів, як правило, накопичуються швидше, ніж можна очікувати. Кожен похід у магазин завершується тим, що вдома з'являється один – два нові пакети, а згодом їх назбируються десятки.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, часто ці пакунки опиняються в шафах і шухлядах, під раковинами або в коморах, створюючи безлад і займаючи цінне місце. Як покращити систему їхнього зберігання, щоб пакети можна було легко використати повторно, розповідаємо далі.

Як правильно зберігати пластикові пакети вдома?

Щоб зберігання поліетиленових пакетів не перетворювалось на хаос, їх необхідно складати. Це заощадить місце та полегшити доступ, коли пакунки знову знадобляться.

Для найбільш акуратного складання та економії місця розкладіть пакет на плоску поверхню та складіть навпіл двічі. Потім візьміть один куточок дна та складіть його вгору, щоб він зустрівся з іншою стороною, створивши трикутник. Продовжуйте складати таким чином, поки пакет не перетвориться на маленький заокруглений трикутник, а далі заправте відкритий кінець у складку.

Інший варіант – зберігати пакети в коробці для серветок. Розкладіть їх на підлозі та складіть тричі по ширині, а потім по довжині. Складаючи наступні пакети, просувайте їх через ручки попередніх, перш ніж робити складки по довжині. Потім помістіть стопку пакетів у коробку для серветок так, щоб ручка останнього пакета стирчала назовні. Тепер, коли знадобиться поліетиленовий пакет, їх можна буде витягувати по одному.

