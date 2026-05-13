Можно ли стирать кухонные и банные полотенца вместе: что советуют эксперты

Стирать кухонные и банные полотенца вместе кажется очевидным решением. В конце концов, это все полотенца. Но из-за того, что их используют для разных целей, у многих возникает вопрос, безопасно ли стирать их в одной загрузке.

Эксперты объяснили Better Homes and gardens, когда полотенца можно стирать вместе, а когда лучше разделять их на отдельные стирки.

Безопасно ли стирать кухонные и банные полотенца вместе?

В большинстве случаев – да. Правила ухода за полотенцами обычно одинаковы независимо от типа: банные, кухонные, пляжные или для рук. В то же время всегда стоит проверять этикетку, ведь рекомендации по температуре воды, режима стирки или сушки могут отличаться.

Поскольку кухонные и банные полотенца используют по-разному, на них накапливаются различные бактерии и микробы. Именно поэтому важно учитывать риск перекрестного загрязнения. Легко загрязненные полотенца можно стирать вместе. Для кухни это полотенца, которыми вытирали руки, посуду или воду. Для ванной – полотенца, которые использовали 1 – 3 раза после душа или ванны и высушивали между использованиями.

Когда полотенца лучше стирать отдельно

Если кухонные полотенца контактировали с сырым мясом

Полотенца, которые касались сырого мяса, птицы или морепродуктов, лучше стирать отдельно. Это помогает избежать распространения бактерий и позволяет использовать горячую воду для глубокой очистки.

Если полотенцами пользовался больной человек

Если кто-то в семье болеет, полотенца, постель и другие вещи, с которыми контактировал человек, нужно стирать отдельно и в горячей воде.

Если полотенце имеет сильные пятна

Сильно загрязненные полотенца также лучше стирать отдельно. Горячая вода помогает лучше удалять пятна, но частая стирка при высокой температуре может быстрее изнашивать ткань.

Кухонные полотенца можно стирать с банными, если и те и другие легко загрязнены / Фото Pinterest

Как правильно стирать полотенца

Легко загрязненные полотенца следует стирать в холодной воде. Современные стиральные средства хорошо работают даже в холодной воде, поэтому этого достаточно для обычной стирки полотенец.

Сильно грязные полотенца следует стирать отдельно и в горячей воде. Это касается полотенец после приготовления пищи, болезни или сильных загрязнений.

Не надо использовать слишком много порошка. Избыток моющего средства может оставлять налет, из-за которого полотенца становятся жесткими и начинают неприятно пахнуть.

Эксперты советуют отказаться от кондиционера для тканей. Жидкие кондиционеры и салфетки для сушки оставляют покрытие, из-за которого полотенца хуже впитывают влагу и быстрее накапливают запахи.

Также не рекомендуется стирать полотенца вместе с одеждой. Полотенца могут оставлять ворс на одежде, а также требуют другого режима сушки.

Напоследок следует не забывать хорошо высушивать полотенца. Влажные полотенца быстро приобретают запах плесени. Но пересушивать их тоже не стоит – это повреждает волокна ткани.

В среднем банное полотенце надо стирать после 3 – 4 использований / Фото Pinterest

Как часто нужно стирать банное полотенце

Многие люди меняют полотенца не так часто, как следует. Но эксперты объясняют: грязь и бактерии накапливаются быстрее, чем кажется, поэтому важно соблюдать правила гигиены. Об этом пишет Real Simple.

В среднем банное полотенце нужно стирать после 3 – 4 использований. Это помогает избежать запахов и накопления бактерий. Причина проста: на влажном полотенце накапливаются: бактерии, отмершие клетки кожи, жир и загрязнения с кожи. Это может приводить к раздражениям кожи или даже высыпаниям.

Полотенце нужно менять чаще, если:

оно начало неприятно пахнуть;

вы сильно потеете (спорт, физическая работа);

вы живете во влажном климате;

полотенце плохо сохнет;

есть контакт с пылью, дымом или животными.

Скорость стирки зависит и от ткани:

тонкие полотенца (например, вафельные) сохнут быстрее и могут использоваться до 7 – 10 дней;

плотные махровые полотенца нужно стирать чаще.

Полотенце обычно служит около 2 лет. Его время заменить, если оно:

плохо впитывает воду;

стало жестким или тусклым;

износилось или порвалось;

потеряло мягкость.

Какая температура идеально подходит для ежедневной стирки

Многие люди стирают вещи при 40 градусах, считая это лучшим вариантом. Но эксперты говорят, что для ежедневной стирки обычно достаточно 30 градусов. Современные стиральные средства хорошо работают даже в прохладной воде, поэтому более высокая температура часто не дает лучшего результата.

Зато стирка при 40 градусах быстрее изнашивает ткань, вещи могут терять форму и цвет, а также растут расходы электроэнергии.

Температуру 30 градусов советуют использовать для:

повседневной одежды;

цветных вещей;

синтетических тканей.

В то же время 60 градусов и выше нужны для:

постельного белья во время болезни;

детской одежды;

сильно загрязненных вещей и полотенец.

Горячая вода в таких случаях помогает лучше уничтожать бактерии и выводить сложные пятна.