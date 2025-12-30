Почти все совершают ошибки: как на самом деле правильно стирать постельное белье

Уход за постелью часто кажется простым и привычным, но многие хозяйки ежедневно совершают ошибки, даже не подозревая об этом. Неправильная стирка постепенно портит ткань: она становится грубой, цвета тускнеют, а на простынях появляются катышки.

Чтобы постель оставалась мягкой, чистой и приятной на ощупь, стоит придерживаться нескольких простых правил, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как правильно стирать постель?

Температура стирки

Для хлопкового белья средней степени загрязнения оптимальная температура – 40 – 60 градусов.

Для ежедневной стирки ярких комплектов и льна идеальный деликатный режим 40 градусов – так ткань дольше сохраняет цвет и целостность нитей.

Перед загрузкой в стиральную машину наволочки и пододеяльники стоит вывернуть наизнанку.

Раз в месяц можно стирать при 60 градусах, чтобы уничтожить пылевых клещей и бактерии, не повредив ткань.

Белый хлопок иногда можно стирать при 90 градусах, например после болезни, но нечасто – это ускоряет износ и увеличивает расход электроэнергии.

Выбор моющих средств

Для цветных комплектов подходят жидкие гели без агрессивных отбеливателей. Они сохраняют яркость рисунка.

Для белого белья лучше использовать порошки с кислородным отбеливателем – они возвращают ткани свежесть и белизну.

Не злоупотребляйте кондиционером: он делает ткань мягче, но создает пленку, которая со временем ухудшает ее способность "дышать".

Оптимальная температура для стирки постельного белья – 40 – 60 градусов / Фото Pexels

Сортировка белья

Делите вещи не только по цвету, но и по типу ткани. Постель и полотенца стирайте отдельно: полотенца грубее и могут повреждать деликатные волокна.

Новые яркие комплекты первые 2 – 3 раза стоит стирать отдельно, чтобы краска не полиняла.

Синтетические и микрофибровые изделия следует стирать при 30 градусах, можно добавлять антибактериальное средство, потому что прохладная вода не уничтожает бактерии полностью.

Как часто стирать постель

Оптимально использовать один комплект 7 – 10 дней.

Чаще стоит стирать, если на кровати отдыхают домашние животные, в жару или если вы спите без пижамы.

После болезни или простуды меняйте белье сразу, чтобы устранить остатки микробов.

Наматрасник рекомендуется стирать раз в 2 – 3 месяца – он защищает матрас от пыли и влаги.

Издание Real Simple указывает на причины потускнения простыни:

Грязь, пот и кожный жир . Белые ткани со временем желтеют из-за контакта с телесными жидкостями, такими как пот и кожный жир. Эти вещества накапливаются незаметно, придавая ткани тусклый вид.

. Белые ткани со временем желтеют из-за контакта с телесными жидкостями, такими как пот и кожный жир. Эти вещества накапливаются незаметно, придавая ткани тусклый вид. Не разделяете белое и цветное . Красители из темных тканей (красные, синие, черные, зеленые) могут "подкрашивать" белые вещи в стиральной машине. Поэтому всегда стирайте белые простыни отдельно.

. Красители из темных тканей (красные, синие, черные, зеленые) могут "подкрашивать" белые вещи в стиральной машине. Поэтому всегда стирайте белые простыни отдельно. Не смываете макияж перед сном . Косметика тоже может делать ткань более серой. Тщательно снимайте макияж и дайте средствам полностью впитаться перед сном.

. Косметика тоже может делать ткань более серой. Тщательно снимайте макияж и дайте средствам полностью впитаться перед сном. Неправильное хранение . Хранение во влажных, плохо вентилируемых местах создает среду для плесени и грибка, что оставляет желтые или коричневые пятна.

. Хранение во влажных, плохо вентилируемых местах создает среду для плесени и грибка, что оставляет желтые или коричневые пятна. Пыль в спальне . Пыль оседает на постели так же, как и на мебели. Регулярная еженедельная стирка помогает предотвратить ее накопление.

. Пыль оседает на постели так же, как и на мебели. Регулярная еженедельная стирка помогает предотвратить ее накопление. Остатки моющих средств . Недостаточно прополосканная постель становится тусклой. Используйте правильное количество порошка или геля и, при необходимости, дополнительное полоскание.

. Недостаточно прополосканная постель становится тусклой. Используйте правильное количество порошка или геля и, при необходимости, дополнительное полоскание. Жесткая вода. Минералы в жесткой воде могут пожелтеть ткань и уменьшить эффективность стирального средства.

Когда не стоит менять постельное белье?

С детства нам говорят, что чистая постель обеспечивает здоровый сон – и это правда: регулярная смена белья поддерживает гигиену, комфорт и самочувствие.

Но есть ситуации, когда менять постель нецелесообразно или даже нежелательно: