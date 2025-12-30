Чтобы постель оставалась мягкой, чистой и приятной на ощупь, стоит придерживаться нескольких простых правил, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Как правильно стирать постель?
Температура стирки
- Для хлопкового белья средней степени загрязнения оптимальная температура – 40 – 60 градусов.
- Для ежедневной стирки ярких комплектов и льна идеальный деликатный режим 40 градусов – так ткань дольше сохраняет цвет и целостность нитей.
- Перед загрузкой в стиральную машину наволочки и пододеяльники стоит вывернуть наизнанку.
- Раз в месяц можно стирать при 60 градусах, чтобы уничтожить пылевых клещей и бактерии, не повредив ткань.
- Белый хлопок иногда можно стирать при 90 градусах, например после болезни, но нечасто – это ускоряет износ и увеличивает расход электроэнергии.
Выбор моющих средств
- Для цветных комплектов подходят жидкие гели без агрессивных отбеливателей. Они сохраняют яркость рисунка.
- Для белого белья лучше использовать порошки с кислородным отбеливателем – они возвращают ткани свежесть и белизну.
- Не злоупотребляйте кондиционером: он делает ткань мягче, но создает пленку, которая со временем ухудшает ее способность "дышать".
Оптимальная температура для стирки постельного белья – 40 – 60 градусов / Фото Pexels
Сортировка белья
- Делите вещи не только по цвету, но и по типу ткани. Постель и полотенца стирайте отдельно: полотенца грубее и могут повреждать деликатные волокна.
- Новые яркие комплекты первые 2 – 3 раза стоит стирать отдельно, чтобы краска не полиняла.
- Синтетические и микрофибровые изделия следует стирать при 30 градусах, можно добавлять антибактериальное средство, потому что прохладная вода не уничтожает бактерии полностью.
Как часто стирать постель
- Оптимально использовать один комплект 7 – 10 дней.
- Чаще стоит стирать, если на кровати отдыхают домашние животные, в жару или если вы спите без пижамы.
- После болезни или простуды меняйте белье сразу, чтобы устранить остатки микробов.
- Наматрасник рекомендуется стирать раз в 2 – 3 месяца – он защищает матрас от пыли и влаги.
Издание Real Simple указывает на причины потускнения простыни:
- Грязь, пот и кожный жир. Белые ткани со временем желтеют из-за контакта с телесными жидкостями, такими как пот и кожный жир. Эти вещества накапливаются незаметно, придавая ткани тусклый вид.
- Не разделяете белое и цветное. Красители из темных тканей (красные, синие, черные, зеленые) могут "подкрашивать" белые вещи в стиральной машине. Поэтому всегда стирайте белые простыни отдельно.
- Не смываете макияж перед сном. Косметика тоже может делать ткань более серой. Тщательно снимайте макияж и дайте средствам полностью впитаться перед сном.
- Неправильное хранение. Хранение во влажных, плохо вентилируемых местах создает среду для плесени и грибка, что оставляет желтые или коричневые пятна.
- Пыль в спальне. Пыль оседает на постели так же, как и на мебели. Регулярная еженедельная стирка помогает предотвратить ее накопление.
- Остатки моющих средств. Недостаточно прополосканная постель становится тусклой. Используйте правильное количество порошка или геля и, при необходимости, дополнительное полоскание.
- Жесткая вода. Минералы в жесткой воде могут пожелтеть ткань и уменьшить эффективность стирального средства.
Когда не стоит менять постельное белье?
С детства нам говорят, что чистая постель обеспечивает здоровый сон – и это правда: регулярная смена белья поддерживает гигиену, комфорт и самочувствие.
Но есть ситуации, когда менять постель нецелесообразно или даже нежелательно:
- Во время болезни – не стоит ежедневно менять белье, ведь оно быстро загрязняется, а организм ослаблен. Лучше дождаться улучшения состояния и заменить все сразу.
- В праздничные или траурные дни – по традициям некоторых культур не меняют постель в большие праздники, воскресенье или пятницу, чтобы избежать неприятностей или бессонницы.
- Во время грозы или непогоды – народные приметы советуют не стирать и не менять белье, чтобы не "смывать" удачу.