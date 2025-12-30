Чтобы постель оставалась мягкой, чистой и приятной на ощупь, стоит придерживаться нескольких простых правил, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как правильно стирать постель?

Температура стирки

  • Для хлопкового белья средней степени загрязнения оптимальная температура – 40 – 60 градусов.
  • Для ежедневной стирки ярких комплектов и льна идеальный деликатный режим 40 градусов – так ткань дольше сохраняет цвет и целостность нитей.
  • Перед загрузкой в стиральную машину наволочки и пододеяльники стоит вывернуть наизнанку.
  • Раз в месяц можно стирать при 60 градусах, чтобы уничтожить пылевых клещей и бактерии, не повредив ткань.
  • Белый хлопок иногда можно стирать при 90 градусах, например после болезни, но нечасто – это ускоряет износ и увеличивает расход электроэнергии.

Выбор моющих средств

  • Для цветных комплектов подходят жидкие гели без агрессивных отбеливателей. Они сохраняют яркость рисунка.
  • Для белого белья лучше использовать порошки с кислородным отбеливателем – они возвращают ткани свежесть и белизну.
  • Не злоупотребляйте кондиционером: он делает ткань мягче, но создает пленку, которая со временем ухудшает ее способность "дышать".

Оптимальная температура для стирки постельного белья – 40 – 60 градусов / Фото Pexels

Сортировка белья

  • Делите вещи не только по цвету, но и по типу ткани. Постель и полотенца стирайте отдельно: полотенца грубее и могут повреждать деликатные волокна.
  • Новые яркие комплекты первые 2 – 3 раза стоит стирать отдельно, чтобы краска не полиняла.
  • Синтетические и микрофибровые изделия следует стирать при 30 градусах, можно добавлять антибактериальное средство, потому что прохладная вода не уничтожает бактерии полностью.

Как часто стирать постель

  • Оптимально использовать один комплект 7 – 10 дней.
  • Чаще стоит стирать, если на кровати отдыхают домашние животные, в жару или если вы спите без пижамы.
  • После болезни или простуды меняйте белье сразу, чтобы устранить остатки микробов.
  • Наматрасник рекомендуется стирать раз в 2 – 3 месяца – он защищает матрас от пыли и влаги.

Издание Real Simple указывает на причины потускнения простыни:

  • Грязь, пот и кожный жир. Белые ткани со временем желтеют из-за контакта с телесными жидкостями, такими как пот и кожный жир. Эти вещества накапливаются незаметно, придавая ткани тусклый вид.
  • Не разделяете белое и цветное. Красители из темных тканей (красные, синие, черные, зеленые) могут "подкрашивать" белые вещи в стиральной машине. Поэтому всегда стирайте белые простыни отдельно.
  • Не смываете макияж перед сном. Косметика тоже может делать ткань более серой. Тщательно снимайте макияж и дайте средствам полностью впитаться перед сном.
  • Неправильное хранение. Хранение во влажных, плохо вентилируемых местах создает среду для плесени и грибка, что оставляет желтые или коричневые пятна.
  • Пыль в спальне. Пыль оседает на постели так же, как и на мебели. Регулярная еженедельная стирка помогает предотвратить ее накопление.
  • Остатки моющих средств. Недостаточно прополосканная постель становится тусклой. Используйте правильное количество порошка или геля и, при необходимости, дополнительное полоскание.
  • Жесткая вода. Минералы в жесткой воде могут пожелтеть ткань и уменьшить эффективность стирального средства.

Когда не стоит менять постельное белье?

С детства нам говорят, что чистая постель обеспечивает здоровый сон – и это правда: регулярная смена белья поддерживает гигиену, комфорт и самочувствие.

Но есть ситуации, когда менять постель нецелесообразно или даже нежелательно:

  • Во время болезни – не стоит ежедневно менять белье, ведь оно быстро загрязняется, а организм ослаблен. Лучше дождаться улучшения состояния и заменить все сразу.
  • В праздничные или траурные дни – по традициям некоторых культур не меняют постель в большие праздники, воскресенье или пятницу, чтобы избежать неприятностей или бессонницы.
  • Во время грозы или непогоды – народные приметы советуют не стирать и не менять белье, чтобы не "смывать" удачу.