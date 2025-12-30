Щоб постіль залишалася м'якою, чистою та приємною на дотик, варто дотримуватися кількох простих правил, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.
Як правильно прати постіль?
Температура прання
- Для бавовняної білизни середнього ступеня забруднення оптимальна температура – 40 – 60 градусів.
- Для щоденного прання яскравих комплектів та льону ідеальний делікатний режим 40 градусів – так тканина довше зберігає колір і цілісність ниток.
- Перед завантаженням у пральну машину наволочки та підковдри варто вивернути навиворіт.
- Раз на місяць можна прати при 60 градусах, щоб знищити пилових кліщів та бактерії, не пошкодивши тканину.
- Білу бавовну іноді можна прати при 90 градусах, наприклад після хвороби, але нечасто – це прискорює зношування і збільшує витрату електроенергії.
Вибір мийних засобів
- Для кольорових комплектів підходять рідкі гелі без агресивних відбілювачів. Вони зберігають яскравість малюнку.
- Для білої білизни краще використовувати порошки з кисневим відбілювачем – вони повертають тканині свіжість і білизну.
- Не зловживайте кондиціонером: він робить тканину м'якшою, але створює плівку, яка з часом погіршує її здатність "дихати".
Оптимальна температура для прання постелі – 40 – 60 градусів / Фото Pexels
Сортування білизни
- Діліть речі не лише за кольором, а й за типом тканини. Постіль і рушники періть окремо: рушники грубіші і можуть пошкоджувати делікатні волокна.
- Нові яскраві комплекти перші 2 – 3 рази варто прати окремо, щоб фарба не злиняла.
- Синтетичні та мікрофіброві вироби слід прати при 30 градусах, можна додавати антибактеріальний засіб, бо прохолодна вода не знищує бактерії повністю.
Як часто прати постіль
- Оптимально використовувати один комплект 7 – 10 днів.
- Частіше варто прати, якщо на ліжку відпочивають домашні тварини, у спеку або якщо ви спите без піжами.
- Після хвороби або застуди змінюйте білизну відразу, щоб усунути залишки мікробів.
- Наматрaцник рекомендується прати раз на 2 – 3 місяці – він захищає матрац від пилу та вологи.
Видання Real Simple вказує на причини потьмяніння простирадла:
- Бруд, піт і шкірний жир. Білі тканини з часом жовтіють через контакт із тілесними рідинами, такими як піт і шкірний жир. Ці речовини накопичуються непомітно, надаючи тканині тьмяного вигляду.
- Не розділяєте біле і кольорове. Барвники з темних тканин (червоні, сині, чорні, зелені) можуть "підфарбовувати" білі речі у пральній машині. Тому завжди періть білі простирадла окремо.
- Не змиваєте макіяж перед сном. Косметика теж може робити тканину сірішою. Ретельно знімайте макіяж і дайте засобам повністю вбратися перед сном.
- Неправильне зберігання. Зберігання у вологих, погано вентильованих місцях створює середовище для цвілі та грибка, що залишає жовті чи коричневі плями.
- Пил у спальні. Пил осідає на постелі так само, як і на меблях. Регулярне щотижневе прання допомагає запобігти його накопиченню.
- Залишки мийних засобів. Недостатньо прополоскана постіль стає тьмяною. Використовуйте правильну кількість порошку або гелю та, за потреби, додаткове полоскання.
- Жорстка вода. Мінерали в жорсткій воді можуть пожовтити тканину та зменшити ефективність прального засобу.
Коли не варто міняти постільну білизну?
З дитинства нам кажуть, що чиста постіль забезпечує здоровий сон – і це правда: регулярна зміна білизни підтримує гігієну, комфорт і самопочуття.
Але є ситуації, коли змінювати постіль недоцільно або навіть небажано:
- Під час хвороби – не варто щодня міняти білизну, адже вона швидко забруднюється, а організм ослаблений. Краще дочекатися поліпшення стану і замінити все відразу.
- У святкові чи жалобні дні – за традиціями деяких культур не змінюють постіль у великі свята, неділю чи п'ятницю, щоб уникнути неприємностей або безсоння.
- Під час грози або негоди – народні прикмети радять не прати і не міняти білизну, щоб не "змивати" удачу.