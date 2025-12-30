Щоб постіль залишалася м'якою, чистою та приємною на дотик, варто дотримуватися кількох простих правил, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Як правильно прати постіль?

Температура прання

Для бавовняної білизни середнього ступеня забруднення оптимальна температура – 40 – 60 градусів.

Для щоденного прання яскравих комплектів та льону ідеальний делікатний режим 40 градусів – так тканина довше зберігає колір і цілісність ниток.

Перед завантаженням у пральну машину наволочки та підковдри варто вивернути навиворіт.

Раз на місяць можна прати при 60 градусах, щоб знищити пилових кліщів та бактерії, не пошкодивши тканину.

Білу бавовну іноді можна прати при 90 градусах, наприклад після хвороби, але нечасто – це прискорює зношування і збільшує витрату електроенергії.

Вибір мийних засобів

Для кольорових комплектів підходять рідкі гелі без агресивних відбілювачів. Вони зберігають яскравість малюнку.

Для білої білизни краще використовувати порошки з кисневим відбілювачем – вони повертають тканині свіжість і білизну.

Не зловживайте кондиціонером: він робить тканину м'якшою, але створює плівку, яка з часом погіршує її здатність "дихати".

Оптимальна температура для прання постелі – 40 – 60 градусів / Фото Pexels

Сортування білизни

Діліть речі не лише за кольором, а й за типом тканини. Постіль і рушники періть окремо: рушники грубіші і можуть пошкоджувати делікатні волокна.

Нові яскраві комплекти перші 2 – 3 рази варто прати окремо, щоб фарба не злиняла.

Синтетичні та мікрофіброві вироби слід прати при 30 градусах, можна додавати антибактеріальний засіб, бо прохолодна вода не знищує бактерії повністю.

Як часто прати постіль

Оптимально використовувати один комплект 7 – 10 днів.

Частіше варто прати, якщо на ліжку відпочивають домашні тварини, у спеку або якщо ви спите без піжами.

Після хвороби або застуди змінюйте білизну відразу, щоб усунути залишки мікробів.

Наматрaцник рекомендується прати раз на 2 – 3 місяці – він захищає матрац від пилу та вологи.

Видання Real Simple вказує на причини потьмяніння простирадла:

Бруд, піт і шкірний жир . Білі тканини з часом жовтіють через контакт із тілесними рідинами, такими як піт і шкірний жир. Ці речовини накопичуються непомітно, надаючи тканині тьмяного вигляду.

. Білі тканини з часом жовтіють через контакт із тілесними рідинами, такими як піт і шкірний жир. Ці речовини накопичуються непомітно, надаючи тканині тьмяного вигляду. Не розділяєте біле і кольорове . Барвники з темних тканин (червоні, сині, чорні, зелені) можуть "підфарбовувати" білі речі у пральній машині. Тому завжди періть білі простирадла окремо.

. Барвники з темних тканин (червоні, сині, чорні, зелені) можуть "підфарбовувати" білі речі у пральній машині. Тому завжди періть білі простирадла окремо. Не змиваєте макіяж перед сном . Косметика теж може робити тканину сірішою. Ретельно знімайте макіяж і дайте засобам повністю вбратися перед сном.

. Косметика теж може робити тканину сірішою. Ретельно знімайте макіяж і дайте засобам повністю вбратися перед сном. Неправильне зберігання . Зберігання у вологих, погано вентильованих місцях створює середовище для цвілі та грибка, що залишає жовті чи коричневі плями.

. Зберігання у вологих, погано вентильованих місцях створює середовище для цвілі та грибка, що залишає жовті чи коричневі плями. Пил у спальні . Пил осідає на постелі так само, як і на меблях. Регулярне щотижневе прання допомагає запобігти його накопиченню.

. Пил осідає на постелі так само, як і на меблях. Регулярне щотижневе прання допомагає запобігти його накопиченню. Залишки мийних засобів . Недостатньо прополоскана постіль стає тьмяною. Використовуйте правильну кількість порошку або гелю та, за потреби, додаткове полоскання.

. Недостатньо прополоскана постіль стає тьмяною. Використовуйте правильну кількість порошку або гелю та, за потреби, додаткове полоскання. Жорстка вода. Мінерали в жорсткій воді можуть пожовтити тканину та зменшити ефективність прального засобу.

Коли не варто міняти постільну білизну?

З дитинства нам кажуть, що чиста постіль забезпечує здоровий сон – і це правда: регулярна зміна білизни підтримує гігієну, комфорт і самопочуття.

Але є ситуації, коли змінювати постіль недоцільно або навіть небажано: