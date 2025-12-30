Щоб постіль залишалася м'якою, чистою та приємною на дотик, варто дотримуватися кількох простих правил, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Чому ми досі так не робимо: скандинавська фішка, яка працює навіть у сильні морози

Як правильно прати постіль?

Температура прання

  • Для бавовняної білизни середнього ступеня забруднення оптимальна температура – 40 – 60 градусів.
  • Для щоденного прання яскравих комплектів та льону ідеальний делікатний режим 40 градусів – так тканина довше зберігає колір і цілісність ниток.
  • Перед завантаженням у пральну машину наволочки та підковдри варто вивернути навиворіт.
  • Раз на місяць можна прати при 60 градусах, щоб знищити пилових кліщів та бактерії, не пошкодивши тканину.
  • Білу бавовну іноді можна прати при 90 градусах, наприклад після хвороби, але нечасто – це прискорює зношування і збільшує витрату електроенергії.

Вибір мийних засобів

  • Для кольорових комплектів підходять рідкі гелі без агресивних відбілювачів. Вони зберігають яскравість малюнку.
  • Для білої білизни краще використовувати порошки з кисневим відбілювачем – вони повертають тканині свіжість і білизну.
  • Не зловживайте кондиціонером: він робить тканину м'якшою, але створює плівку, яка з часом погіршує її здатність "дихати".

Оптимальна температура для прання постелі – 40 – 60 градусів / Фото Pexels

Сортування білизни

  • Діліть речі не лише за кольором, а й за типом тканини. Постіль і рушники періть окремо: рушники грубіші і можуть пошкоджувати делікатні волокна.
  • Нові яскраві комплекти перші 2 – 3 рази варто прати окремо, щоб фарба не злиняла.
  • Синтетичні та мікрофіброві вироби слід прати при 30 градусах, можна додавати антибактеріальний засіб, бо прохолодна вода не знищує бактерії повністю.

Як часто прати постіль

  • Оптимально використовувати один комплект 7 – 10 днів.
  • Частіше варто прати, якщо на ліжку відпочивають домашні тварини, у спеку або якщо ви спите без піжами.
  • Після хвороби або застуди змінюйте білизну відразу, щоб усунути залишки мікробів.
  • Наматрaцник рекомендується прати раз на 2 – 3 місяці – він захищає матрац від пилу та вологи.

Видання Real Simple вказує на причини потьмяніння простирадла:

  • Бруд, піт і шкірний жир. Білі тканини з часом жовтіють через контакт із тілесними рідинами, такими як піт і шкірний жир. Ці речовини накопичуються непомітно, надаючи тканині тьмяного вигляду.
  • Не розділяєте біле і кольорове. Барвники з темних тканин (червоні, сині, чорні, зелені) можуть "підфарбовувати" білі речі у пральній машині. Тому завжди періть білі простирадла окремо.
  • Не змиваєте макіяж перед сном. Косметика теж може робити тканину сірішою. Ретельно знімайте макіяж і дайте засобам повністю вбратися перед сном.
  • Неправильне зберігання. Зберігання у вологих, погано вентильованих місцях створює середовище для цвілі та грибка, що залишає жовті чи коричневі плями.
  • Пил у спальні. Пил осідає на постелі так само, як і на меблях. Регулярне щотижневе прання допомагає запобігти його накопиченню.
  • Залишки мийних засобів. Недостатньо прополоскана постіль стає тьмяною. Використовуйте правильну кількість порошку або гелю та, за потреби, додаткове полоскання.
  • Жорстка вода. Мінерали в жорсткій воді можуть пожовтити тканину та зменшити ефективність прального засобу.

Коли не варто міняти постільну білизну?

З дитинства нам кажуть, що чиста постіль забезпечує здоровий сон – і це правда: регулярна зміна білизни підтримує гігієну, комфорт і самопочуття.

Але є ситуації, коли змінювати постіль недоцільно або навіть небажано:

  • Під час хвороби – не варто щодня міняти білизну, адже вона швидко забруднюється, а організм ослаблений. Краще дочекатися поліпшення стану і замінити все відразу.
  • У святкові чи жалобні дні – за традиціями деяких культур не змінюють постіль у великі свята, неділю чи п'ятницю, щоб уникнути неприємностей або безсоння.
  • Під час грози або негоди – народні прикмети радять не прати і не міняти білизну, щоб не "змивати" удачу.