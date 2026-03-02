Відома блогерка з Ужгорода Дар'я Гологовець прожила у будинку з ремонтом 3 роки. Дівчина перелічила 5 найвдаліші рішення у ремонті.

Про який вибір у ремонті ви, ймовірно, не шкодуватиме?

По-перше, блогерка рада, що обрала підвісну шафу у коридорі та поклала під нею теплу підлогу. Тепер взуття завжди сухе, і жодного бруду не розноситься з нього по дому.

По-друге, Дар'я задоволена, що встановила теплу підлогу по всьому будинку. Ніде немає батарей, стіни завжди чисті. А ще це комфортно і естетично.

По-третє, блогерка вважає вдалим рішенням обрати фарбовані стіни замість шпалер. Як наслідок – за 3 роки стіни залишаються ідеально чистими. Якщо ж вони таки забрудняться – їх завжди можна перефарбувати.

У захваті Дар'я і від своїх дерев'яних фасадів на кухні. Ті завжди мають чистий вигляд – на них не видно плям. Вони прості у догляді і візуально привабливі.

Кухня у будинку блогерки не має верхніх шаф. Завдяки цьому зберігається легкість в інтер'єрі. Водночас є комора, куди можна складати усе, що не поміщається на кухні.

Що варто залишити, а що – замінити під час ремонту?

Під час ремонту може накопичитися багато сміття – до 3 кілограмів відходів на кожен квадратний метр. Але цього можна уникнути, якщо все добре спланувати. Багато матеріалів можна оновити, продати або пожертвувати замість того, щоб викидати. Про це пише Real Simple.

Що залишити, якщо можливо:

Шафи

Можна просто перефарбувати, змінити фасади або фурнітуру. Це дешевше й екологічніше, ніж повна заміна.

Стільниці

Граніт і мармур можна відшліфувати. Дерев'яні – оновити маслом. Іноді достатньо змінити колір кухні навколо.

Техніка

Якщо їй менше 5 років – подумайте про ремонт або фарбування замість заміни.

Дерев'яна підлога

Її можна кілька разів перешліфувати й перефарбувати.

Двері та вікна

Іноді достатньо утеплення або заміни ущільнювачів.

Коли варто замінити речі:

Якщо ремонт коштує понад 50% ціни нової речі.

Якщо техніка старша за 10 років.

Якщо матеріал пошкоджений і не підлягає відновленню.

6 помилок, через які ремонт виходить удвічі дорожчим

