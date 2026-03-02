Известная блогерша из Ужгорода Дарья Гологовец прожила в доме с ремонтом 3 года. Девушка перечислила 5 самых удачных решений в ремонте.

Смотрите также Не белый и не черный: какой цвет подходит для любого интерьера

О каком выборе в ремонте вы, вероятно, не будете жалеть?

Во-первых, блогерша рада, что выбрала подвесной шкаф в коридоре и положила под ним теплый пол. Теперь обувь всегда сухая, и никакой грязи не разносится из нее по дому.

Во-вторых, Дарья довольна, что установила теплый пол по всему дому. Нигде нет батарей, стены всегда чистые. А еще это комфортно и эстетично.

В-третьих, блогерша считает удачным решением выбрать крашеные стены вместо обоев. Как следствие – за 3 года стены остаются идеально чистыми. Если же они таки загрязнятся – их всегда можно перекрасить.

В восторге Дарья и от своих деревянных фасадов на кухне. Те всегда имеют чистый вид – на них не видно пятен. Они просты в уходе и визуально привлекательны.

Кухня в доме блогера не имеет верхних шкафов. Благодаря этому сохраняется легкость в интерьере. В то же время есть кладовая, куда можно складывать все, что не помещается на кухне.

Блогерша делится удачными ремонтными решениями: смотрите видео

Что стоит оставить, а что – заменить во время ремонта?

Во время ремонта может накопиться много мусора – до 3 килограммов отходов на каждый квадратный метр. Но этого можно избежать, если все хорошо спланировать. Многие материалы можно обновить, продать или пожертвовать вместо того, чтобы выбрасывать. Об этом пишет Real Simple.

Что оставить, если возможно:

Шкафы

Можно просто перекрасить, изменить фасады или фурнитуру. Это дешевле и экологичнее, чем полная замена.

Столешницы

Гранит и мрамор можно отшлифовать. Деревянные – обновить маслом. Иногда достаточно изменить цвет кухни вокруг.

Техника

Если ей меньше 5 лет – подумайте о ремонте или покраске вместо замены.

Деревянный пол

Его можно несколько раз перешлифовать и перекрасить.

Двери и окна

Иногда достаточно утепления или замены уплотнителей.

Когда стоит заменить вещи:

Если ремонт стоит более 50% цены новой вещи.

Если техника старше 10 лет.

Если материал поврежден и не подлежит восстановлению.

6 ошибок, из-за которых ремонт выходит вдвое дороже

Ремонт часто начинают с желания сэкономить. Но именно экономия на важных вещах потом приводит к переделкам, дополнительных расходов и разочарованию. Специалисты называют самые распространенные ошибки: