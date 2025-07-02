Как правильно заточить лезвие газонокосилки: пошаговая инструкция

Хорошая газонокосилка поможет вашему двору выглядеть ухоженным, но даже самая лучшая модель не справится со своей работой, если лезвие затуплено.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, такая косилка не режет траву, а рвет ее – и это не только портит вид газона, но и делает его уязвимым к болезням. К счастью, заточить лезвие можно самостоятельно – безопасно и эффективно. Как это сделать правильно, рассказываем далее.

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Признаки, что лезвие затупилось

На то, что лезвие пора точить, указывают несколько характерных признаков:

Рваная, взъерошенная трава. Это результат того, что лезвие не режет, а тянет стебли.

Коричневые кончики травы. Это свидетельствует о повреждении при кошении.

Царапины или деформации лезвия. Их следует обнаружить на ранней стадии.

Как снять лезвие

Прежде чем начать – безопасность превыше всего. Наденьте рабочие перчатки. Отсоедините провод свечи зажигания, если у вас бензиновая косилка. Наклоните косилку набок так, чтобы воздушный фильтр был сверху. Заблокируйте лезвие деревянным бруском, чтобы оно не вращалось. Снимите болт с помощью ключа.

Чтобы газон был красивым, важно ухаживать за газонокосилкой тоже / Фото Freepik

Как заточить лезвие

Прежде чем точить – очистите лезвие проволочной щеткой или кругом. Далее выберите один из способов:

Металлический напильник. Закрепите лезвие в тисках под углом 45 градусов и затачивайте вручную.

Шлифовальная машина. Держите лезвие под таким же углом, медленно проведите по кругу несколько раз. Не забудьте про защитные очки.

Лезвие должно иметь чистый, ровный край, но не быть таким острым, как кухонный нож.

Как проверить баланс

Несбалансированное лезвие приводит к вибрациям и быстрому износу техники. Проверить баланс можно на специальном балансире или на гвозде в стене: подвесьте лезвие за отверстие – обе стороны должны оставаться на одном уровне. Если одна сторона тяжелее – еще немного подтачивайте именно его.

Как установить лезвие назад

Здесь важна правильная ориентация: режущая кромка вниз, крыло – вверх, к палубе.

Закрутите болт по часовой стрелке, удерживая лезвие деревянным бруском.

Оберните лезвие вручную, чтобы проверить, все ли хорошо зафиксировано.

К слову, кроме заточки лезвия есть и другие простые способы улучшить свой газон.