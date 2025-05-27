Но среди сотен моделей – бензиновых, аккумуляторных, электрических или механических – легко растеряться. Эксперты одного из крупнейших онлайн-магазинов техники Rozetka рассказали для 24 Канала, как выбрать оптимальную газонокосилку именно для ваших нужд.

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Аккумуляторные газонокосилки

Это сочетание мобильности и экологичности. Они не требуют подключения к электросети, не выделяют выхлопов и работают достаточно тихо. Их главное преимущество – свобода движения.

Кому подойдут:

владельцам небольших или средних участков (до 1000 м²),

тем, кто ценит экологичность и комфорт,

тем, кто хочет избежать лишних кабелей на газоне.

Среди популярных функций – мульчирование, регулировка высоты среза и задний выброс. Для удобства рекомендуем модели с индикатором наполнения травосборника.

Аккумуляторные газонокосилки хоть и удобны в использовании, имеют ограниченное время работы – в среднем 30 – 60 минут на одном заряде, что недостаточно для больших участков.

Нужно следить за зарядом батареи, а для длительной работы – докупать дополнительные аккумуляторы. Со временем емкость батареи уменьшается, что влияет на эффективность. Также эти модели обычно имеют меньшую мощность, чем бензиновые.

Бензиновые газонокосилки

Это самые мощные модели, которые работают автономно и подходят для больших участков. Бензиновые газонокосилки могут иметь мощность более 3 л.с (лошадиные силы), ширину захвата 57 сантиметров и более, а также быть самоходными, что облегчает работу на сложном рельефе.

Преимущества бензиновых моделей:

максимальная автономность,

высокая производительность,

возможность работать на больших площадях свыше 1000 м².

Для запуска бывают удобные модели с электростартом, хотя классические – с ручным запуском – тоже остаются популярными.

Бензиновые газонокосилки имеют несколько существенных недостатков: они шумные, выделяют выхлопные газы, требуют регулярного обслуживания (замена масла, свечей, фильтров), тяжелее и громоздкие за электрические аналоги, а также дороже как в покупке, так и в эксплуатации.

Различные типы газонокосилок подходят для различных условий / Фото Freepik

Электрические газонокосилки

Электрические газонокосилки – идеальный вариант для ухода за небольшими дворами возле дома или дачи. Они легкие, доступны по цене и не требуют особого обслуживания. В то же время их мощность обычно не превышает 2 кВт, а значит, потребляют меньше электроэнергии.

Особенности электрических газонокосилок:

лучше всего подходят для площадей до 500 м²,

тихая работа,

экологичность,

простой уход.

Обратите внимание на модели с объемом травосборника до 40 л – их достаточно для нечастого использования.

Электрические газонокосилки зависят от наличия электросети и удлинителя, что ограничивает зону действия и создает неудобство во время кошения – шнур может путаться под ногами или мешать обойти препятствия.

Они менее мощные, чем бензиновые, и не подходят для заросших или сложных участков. А еще электромоторы не слишком хорошо переносят влагу – косить после дождя или утром по росе не рекомендовано.

Механические газонокосилки

Это самый простой и самый дешевый вариант. Механические модели не требуют ни электричества, ни бензина – все, что нужно, это ваша сила. Они практически бесшумны, экологичны и прекрасно подойдут для маленьких участков или точечного подстригания газона.

Преимущества механических косилок:

идеально для маленьких участков,

полная автономность,

минимальный уход,

тихая работа.

Механические газонокосилки – самый экологичный и дешевый вариант, но они требуют значительных физических усилий. Косить ими удобно только низкую и мягкую траву, поэтому для нерегулярного ухода или сложных участков не подходят.

Они не имеют травосборника, поэтому скошенную траву придется убирать вручную. Также регулировка высоты среза часто ограничена или вообще отсутствует.

Как выбрать идеальную газонокосилку: на что обращать внимание

Ширина захвата:

35 сантиметров и меньше – для малых газонов,

36 – 45 сантиметров – универсальный выбор,

46 – 56 сантиметров – оптимально для средних площадей,

57 сантиметров и более – для больших территорий.

Тип передвижения:

"Самоходные" – удобны для больших и неровных участков,

"Несамоходные" – легче, дешевле, но требуют физических усилий.

Объем травосборника:

40 литров и меньше – для небольших газонов,

41 – 65 литров – универсальный вариант,

66 литров и более – для профессионального использования.

Полезные функции:

мульчирование – измельчение травы и обогащение почвы измельчение травы и обогащение почвы,

боковое/заднее выбрасывание – удобно для больших площадей,

регулировка высоты среза – адаптация под тип газона,

привод на колеса – облегчение управления.

Итак, при выборе газонокосилки учтите, что для маленьких участков идеально подойдут механические или электрические модели с шириной захвата до 35 сантиметров. Для средних площадей выбирайте аккумуляторные или электрические газонокосилки с шириной 36 – 45 сантиметров. Для больших участков свыше 1000 м² – лучший вариант – бензиновые самоходные газонокосилки с объемом травосборника более 65 литров.

К слову, кроме выбора правильной техники, также важно ориентироваться в правилах ухода за травой, что позволят иметь красивый газон в течение целого года.