Але серед сотень моделей – бензинових, акумуляторних, електричних чи механічних – легко розгубитися. Експерти одного з найбільших онлайн-магазинів техніки Rozetka розповіли для 24 Каналу, як обрати оптимальну газонокосарку саме для ваших потреб.

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Акумуляторні газонокосарки

Це поєднання мобільності та екологічності. Вони не вимагають підключення до електромережі, не виділяють вихлопів і працюють досить тихо. Їхня головна перевага – свобода руху.

Кому підійдуть:

власникам невеликих або середніх ділянок (до 1000 м²),

тим, хто цінує екологічність і комфорт,

тим, хто хоче уникнути зайвих кабелів на газоні.

Серед популярних функцій – мульчування, регулювання висоти зрізу і заднє викидання. Для зручності рекомендуємо моделі з індикатором наповнення травозбірника.

Акумуляторні газонокосарки хоч і зручні у використанні, мають обмежений час роботи – у середньому 30 – 60 хвилин на одному заряді, що недостатньо для великих ділянок.

Потрібно стежити за зарядом батареї, а для тривалої роботи – докуповувати додаткові акумулятори. З часом ємність батареї зменшується, що впливає на ефективність. Також ці моделі зазвичай мають меншу потужність, ніж бензинові.

Бензинові газонокосарки

Це найпотужніші моделі, які працюють автономно і підходять для великих ділянок. Бензинові газонокосарки можуть мати потужність понад 3 к.с (кінські сили), ширину захоплення 57 сантиметрів і більше, а також бути самохідними, що полегшує роботу на складному рельєфі.

Переваги бензинових моделей:

максимальна автономність,

висока продуктивність,

можливість працювати на великих площах понад 1000 м².

Для запуску бувають зручні моделі з електростартом, хоча класичні – з ручним запуском – теж залишаються популярними.

Бензинові газонокосарки мають кілька суттєвих недоліків: вони гучні, виділяють вихлопні гази, потребують регулярного обслуговування (заміна масла, свічок, фільтрів), важчі й громіздкі за електричні аналоги, а також дорожчі як у покупці, так і в експлуатації.

Різні типи газонокосарок підходять для різних умов / Фото Freepik

Електричні газонокосарки

Електричні газонокосарки – ідеальний варіант для догляду за невеликими подвір’ями біля будинку або дачі. Вони легкі, доступні за ціною та не потребують особливого обслуговування. Водночас їхня потужність зазвичай не перевищує 2 кВт, а отже, споживають менше електроенергії.

Особливості електричних газонокосарок:

найкраще підходять для площ до 500 м²,

тиха робота,

екологічність,

простий догляд.

Зверніть увагу на моделі з об'ємом травозбірника до 40 л – їх достатньо для нечастого використання.

Електричні газонокосарки залежать від наявності електромережі та подовжувача, що обмежує зону дії і створює незручність під час косіння – шнур може плутатися під ногами або заважати обійти перешкоди.

Вони менш потужні, ніж бензинові, й не підходять для зарослих або складних ділянок. А ще електромотори не надто добре переносять вологу – косити після дощу або вранці по росі не рекомендовано.

Механічні газонокосарки

Це найпростіший і найдешевший варіант. Механічні моделі не потребують ані електрики, ані бензину – все, що потрібно, це ваша сила. Вони практично безшумні, екологічні й чудово підійдуть для маленьких ділянок або точкового підстригання газону.

Переваги механічних косарок:

ідеально для маленьких ділянок,

повна автономність,

мінімальний догляд,

тиха робота.

Механічні газонокосарки – найекологічніший і найдешевший варіант, але вони потребують значних фізичних зусиль. Косити ними зручно лише низьку й м’яку траву, тому для нерегулярного догляду або складних ділянок не підходять.

Вони не мають травозбірника, тож скошену траву доведеться прибирати вручну. Також регулювання висоти зрізу часто обмежене або взагалі відсутнє.

Як обрати ідеальну газонокосарку: на що звертати увагу

Ширина захоплення:

35 сантиметрів і менше – для малих газонів,

36 – 45 сантиметрів – універсальний вибір,

46 – 56 сантиметрів – оптимально для середніх площ,

57 сантиметрів і більше – для великих територій.

Тип пересування:

"Самохідні" – зручні для великих і нерівних ділянок,

"Несамохідні" – легші, дешевші, але потребують фізичних зусиль.

Об’єм травозбірника:

40 літрів і менше – для невеликих газонів,

41 – 65 літрів – універсальний варіант,

66 літрів і більше – для професійного використання.

Корисні функції:

мульчування – подрібнення трави та збагачення ґрунту,

бічне/заднє викидання – зручно для великих площ,

регулювання висоти зрізу – адаптація під тип газону,

привід на колеса – полегшення керування.

Отже, при виборі газонокосарки врахуйте, що для маленьких ділянок ідеально підійдуть механічні або електричні моделі з шириною захоплення до 35 сантиметрів. Для середніх площ вибирайте акумуляторні або електричні газонокосарки з шириною 36 – 45 сантиметрів. Для великих ділянок понад 1000 м² – найкращий варіант – бензинові самохідні газонокосарки з об’ємом травозбірника понад 65 літрів.

До слова, крім вибору правильної техніки, також важливо орієнтуватися у правилах догляду за травою, що дозволять мати гарний газон упродовж цілого року.