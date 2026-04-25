Пыли на плинтусах будет меньше: в соцсети поделились эффективным лайфхаком

Пыль на плинтусах в доме – вечная проблема, особенно летом, когда окна часто открыты. Пыль быстро накапливается и ее сложно убирать. Пользователи соцсетей поделились простым лайфхаком, который помогает замедлить ее появление.

Вместо дорогих средств люди советуют использовать обычные салфетки для сушильной машины. Об этом пишет Express.

Смотрите также Набирает обороты новый тренд: как легко навести порядок в кухонных ящиках

Как убрать пыль на плинтусе?

Они имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает притягивание пыли к поверхностям. Достаточно просто протереть ими плинтусы – и пыль оседает намного медленнее.

Дополнительный бонус – приятный запах в комнате.

Салфетки для сушильной машины не полностью убирают пыль, но значительно уменьшают ее накопление, поэтому уборку приходится делать реже.

Также некоторые люди советуют использовать смесь воды и кондиционера для белья, но другие предостерегают от этого способа из-за химических компонентов, особенно если в доме есть дети или животные.

Пыль на плинтусах будет собираться медленнее, если их протирать салфетками для сушильной машины / Фото Pinterest

Как часто в месяц надо очищать плинтусы

Специалисты говорят, что плинтусы стоит мыть примерно раз в месяц. Если в доме есть дети, животные или много движения – лучше делать это даже дважды в месяц. Об этом пишет The Spruce.

Многие игнорируют плинтусы, потому что их не очень видно и к ним нужно наклоняться.

Но профессиональные уборщики отмечают: грязь на них накапливается быстрее, чем кажется. Пыль, жир и мусор с пола легко оседают вдоль стен, а при уборке еще и разносятся по комнате.

Регулярное мытье плинтусов делает дом не только опрятным на вид, но и помогает улучшить качество воздуха.

Для очистки советуют не только пылесосить, но и протирать их влажной тряпкой.

В кухне и возле мусорника плинтусы загрязняются быстрее, поэтому там нужна более тщательная уборка.

Есть простой лайфхак: вместо того чтобы постоянно наклоняться, можно обернуть микрофибровую тряпку вокруг швабры и закрепить ее – так легче мыть плинтусы стоя.

Как заставить краны в ванной блестеть благодаря обычному фрукту?