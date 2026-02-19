Новый тренд: как использовать черные шторы, чтобы комната была стильной, но не мрачной

Черные шторы могут выглядеть нестандартно и стильно, но из-за своего насыщенного цвета их использование требует продуманного подхода. Если не учесть особенности помещения, черные портьеры могут сделать комнату мрачной или тесной.

Pixel Inform рассказывает, как правильно применять черные шторы в интерьере, чтобы они подчеркнули стиль, а не "съели" пространство.

Когда черные шторы работают лучше всего?

Черные шторы особенно уместны в помещениях, где обеспечено много естественного света. Например:

комнаты с окнами, выходящими на юг или восток;

просторные залы и гостиные с высокими потолками.

В таких условиях темный цвет не перегрузит пространство, а наоборот – придаст ему глубины и графической выразительности.

Где лучше избегать черных штор?

Хотя черные шторы выглядят стильно и современно, их не всегда стоит использовать. Особенно осторожными следует быть в маленьких или темных комнатах. В узких помещениях или комнатах с малым количеством естественного света черный цвет может визуально "съесть" пространство, сделать его более тесным, мрачным и менее привлекательным.

Такой эффект особенно заметен, если стены, пол и мебель также темные. Если все же хочется использовать черный элемент, стоит придерживаться золотого правила контраста:

сочетать черные шторы со светлыми стенами;

добавлять легкие гардины или прозрачные ткани, чтобы пропускать больше света;

избегать однотонного темного интерьера, особенно в маленьких комнатах.

В тех случаях, когда пространство небольшое или темное, лучше выбрать светлые или нейтральные шторы – белые, кремовые, бежевые или пастельные оттенки.

Как оформить черные шторы?

Черные шторы хорошо смотрятся в многослойных композициях, например:

сочетать черные портьеры с белыми гардинами – так текстиль выглядит более легким и воздушным;

использовать черный текстиль вместе с римскими шторами или другими типами оформления окон.

Такие комбинации создают гармоничный и стильный вид, даже если кажутся "тяжелыми" на первый взгляд.



Как удачно использовать черные шторы в интерьере / Фото Pinterest

Совет дизайнера: многослойные решения не обязательно делают интерьер тяжелым – наоборот, они добавляют глубины и легкости, если правильно подобраны текстуры и пропорции.

Как пишет Inaugural Homes, матовые черные ткани делают комнату более уютной, а сатиновые или шелковые - более элегантной и современной. Также выигрышно смотрятся такие сочетания:

черные шторы + светлые пастельные стены = контраст и глубина;

черные шторы + деревянная мебель = теплый и стильный интерьер = теплый и стильный интерьер;

черные шторы + яркие акценты (подушки, ковры) = современный и модный вид.

Какие цвета штор станут сенсацией в 2026 году?

В 2026 году шторы становятся акцентом интерьера с натуральными материалами, такими как лен, хлопок, бархат и велюр. Дизайнеры советуют обратить внимание на земные тона и пастельные цвета. Они добавляют пространству ретро-настроения и создают ощущение уюта.