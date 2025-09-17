Никакой перекраски: как удалить потертости со стен, не повредив их
- Для удаления потертостей со стен используйте влажную ткань с мылом или раствор с уксусом.
- Густая паста из пищевой соды и воды также эффективна для очистки потертостей.
Свежевыкрашенная комната всегда выглядит чистой и обновленной. Но со временем даже самое аккуратное пространство теряет опрятность из-за потертостей, пятен и следов на стенах.
в местах с высокой проходимостью это особенно заметно: мебель, сумки или детские игры оставляют свой след. Однако, к счастью, не обязательно ежегодно браться за валик и краску – большинство следов можно убрать простыми подручными средствами. Как это сделать, рассказываем далее.
Как очистить стены от потертостей?
Влажная ткань и мыло
Смочите салфетку в воде и аккуратно потрите потертые места. Для обоев и матовой краски используйте минимум влаги.
В то же время, если загрязнения более сильные, добавьте в воду несколько капель моющего средства. Смочите ткань и протрите следы раствором.
Раствор с уксусом
Смешайте мыльную воду и уксус в соотношении 50/50. Такая смесь эффективно растворяет стойкие пятна и не оставляет повреждений.
Паста из соды
Сделайте густую пасту из пищевой соды и воды. Нанесите смесь на губку и осторожно потрите потертости, чтобы их устранить.
Как предотвратить появление повреждений на стенах?
Чтобы уменьшить количество потертостей, которые появляются на стенах в доме, важно:
Разместить мебель, такую как кресла и диваны, на расстоянии нескольких сантиметров от стен, чтобы избежать случайных вмятин.
Расставить мебель так, чтобы отграничить движение людей от стен в местах с высокой проходимостью.
Для более легкой очистки использовать сатиновое или полуглянцевое покрытие, а не матовую краску, а также выбирать для своих стен универсальные и стойкие оттенки.