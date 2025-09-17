Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @stephanieboothhome, в местах с высокой проходимостью это особенно заметно: мебель, сумки или детские игры оставляют свой след. Однако, к счастью, не обязательно ежегодно браться за валик и краску – большинство следов можно убрать простыми подручными средствами. Как это сделать, рассказываем далее.

Как очистить стены от потертостей?

Влажная ткань и мыло

Смочите салфетку в воде и аккуратно потрите потертые места. Для обоев и матовой краски используйте минимум влаги.

В то же время, если загрязнения более сильные, добавьте в воду несколько капель моющего средства. Смочите ткань и протрите следы раствором.

Раствор с уксусом

Смешайте мыльную воду и уксус в соотношении 50/50. Такая смесь эффективно растворяет стойкие пятна и не оставляет повреждений.

Паста из соды

Сделайте густую пасту из пищевой соды и воды. Нанесите смесь на губку и осторожно потрите потертости, чтобы их устранить.

Как предотвратить появление повреждений на стенах?

Чтобы уменьшить количество потертостей, которые появляются на стенах в доме, важно:

Разместить мебель, такую как кресла и диваны, на расстоянии нескольких сантиметров от стен, чтобы избежать случайных вмятин.

Расставить мебель так, чтобы отграничить движение людей от стен в местах с высокой проходимостью.

Для более легкой очистки использовать сатиновое или полуглянцевое покрытие, а не матовую краску, а также выбирать для своих стен универсальные и стойкие оттенки.