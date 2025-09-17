Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та @stephanieboothhome, у місцях із високою прохідністю це особливо помітно: меблі, сумки чи дитячі ігри залишають свій слід. Однак, на щастя, не обов’язково щороку братися за валик і фарбу – більшість слідів можна прибрати простими підручними засобами. Як це зробити, розповідаємо далі.

Як очистити стіни від потертостей?

Волога тканина та мило

Змочіть серветку у воді й акуратно потріть потерті місця. Для шпалер і матової фарби використовуйте мінімум вологи.

Водночас, якщо забруднення більш сильні, додайте у воду кілька крапель мийного засобу. Змочіть тканину і протріть сліди розчином.

Розчин з оцтом

Змішайте мильну воду та оцет у співвідношенні 50/50. Така суміш ефективно розчиняє стійкі плями й не залишає пошкоджень.

Паста з соди

Зробіть густу пасту з харчової соди й води. Нанесіть суміш на губку та обережно потріть потертості, щоб їх усунути.

Як запобігти появі пошкоджень на стінах?

Щоб зменшити кількість потертостей, які з’являються на стінах в будинку, важливо:

Розмістити меблі, такі як крісла та дивани, на відстані кількох сантиметрів від стін, щоб уникнути випадкових вм'ятин.

Розставити меблі так, щоб відмежувати рух людей від стін у місцях з високою прохідністю.

Для легшого очищення використовувати сатинове або напівглянцеве покриття, а не матову фарбу, а також обирати для своїх стін універсальні та стійкі відтінки.