Народное искусство, оставшееся только в воспоминаниях: как расписывали дома на Подолье

В древности глиняные дома были настоящим произведением искусства. Стены украшали цветными рисунками с цветами, птичками и фантастическими узорами.

Что означали рисунки, как их наносили и что известно о настенном искусстве Украины – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Old khata project.

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Как расписывали дома на Подолье

Как пишет Национальная историческая библиотека Украины, подольская роспись отличалась своей деликатностью и изяществом. Использовалась она в основном как стенопись для росписи интерьеров домов: прежде всего расписывались печи, камины, узором покрывали пространство вокруг дверей, вокруг окон, межоконные проемы, сволоки. Более того, расписывались даже и полы и потолки.

Так, на территории современного Каменец-Подольского района в XX веке была действительно удивительная роспись стен снаружи и внутри. До сих пор почти не сохранились дома с росписью, но познакомиться с украинским народным искусством можно благодаря Владимиру Гагенмейстеру – живописцу, который собирал росписи и издал целый сборник с удивительными рисунками, которые были на домах Каменеччины.

С его сборника становится известно, что на Подолье распространенным мотивом были цветы или вазон с цветами, а также венок.



Цветы были самым распространенным мотивом для росписи / Фото из сборника "Стенные росписи на Каменеччине"

Иногда цветы переплетались и создавали будто целое дерево. Такие удивительные узоры были разноцветными и до сих пор завораживают красотой.

Удивительные узоры, которые были на домах – больше в галерее

Часто на домах или внутри также рисовали петушков или других птиц.

Птицы занимали особое место в росписи – больше в галерее

Часто роспись делали вокруг окон или дверей. Более того, в некоторых домах узоры создавали будто "ковер" на стене.

Удивительные росписи на Подолье – больше в галерее

Как ни странно, но столь удивительные узоры создавали просто пальцами. Иногда для изображения больших цветов использовали куриные перья.

Обычно, глиняные дома расписывали молодые девушки или женщины. Делать это они могли не только у себя дома, но и "на заказ". Конечно, за такую работу никто не платил денег, но мастерицу могли чем-то угостить или дать что-то в подарок.