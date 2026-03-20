Держите роутер подальше от этих 5 вещей в доме, чтобы Wi-Fi работал лучше

Если Wi-Fi плохо ловит в разных комнатах, сперва проверьте, где стоит роутер. Часто слабый сигнал вызван именно неправильным расположением. Люди иногда зря покупают дорогой тариф или нового провайдера, хотя проблема в другом.

Роутер – сердце вашей сети. Его позиция напрямую влияет на скорость и покрытие Wi-Fi. Расположение рядом с некоторыми предметами может ухудшать сигнал, особенно если у вас дом с верандой, чердаком или садом, где хочется пользоваться интернетом на смартфоне, ноутбуке или смарт-колонке. Об этом пишет Express.

От каких предметов стоит держать роутер подальше?

Микроволновая печь – сильно влияет на сигнал, потому что работает на тех же частотах, что и Wi-Fi.

Холодильник – толстые металлические стенки блокируют сигнал.

Телевизор – большие электронные устройства могут "поглощать" Wi-Fi.

Беспроводной телефон – работает на тех же частотах, что и роутер, поэтому мешает.

Bluetooth-устройства – колонки, смарт-спикеры и другие гаджеты тоже могут снижать качество сигнала.

Также зеркала и аквариумы могут замедлять интернет.

Ставьте роутер в центре дома. Поднимите его на возвышение (на полке или тумбе), чтобы сигнал распространялся лучше. Избегайте расположения в шкафах или за толстыми стенами. Представьте Wi-Fi как свет лампы: чем больше его "видят" комнаты, тем лучше сигнал.

Используйте современный роутер с высокой мощностью – это значительно увеличивает скорость и зону покрытия. Можно добавить Wi-Fi-экстендеры, которые усиливают сигнал. Или установить mesh-систему – несколько устройств, создающих единую беспроводную сеть по всему дому и саду.

Однако эти решения работают только если первичный сигнал достаточно сильный. Если сад далеко или сигнал блокируется толстыми стенами, эффективность может снижаться.

Размещение роутера в доме влияет на качество сигнала Wi-Fi

Что еще делать, если Wi-Fi работает плохо?

Bhaskar рассказывает, как еще можно улучшить сигнал Wi-Fi:

Проверьте интернет: Посмотрите на лампочки роутера и откройте сайт на нескольких устройствах, чтобы убедиться, что проблема не в провайдере.

Перезапустите роутер и модем: Выключите, отсоедините от сети на 30 секунд и включите снова.

Меньше устройств: Отсоедините ненужные гаджеты, чтобы не делить скорость.

Проверка скорости: Тестируйте возле роутера и в других комнатах. Разница может указывать на слабый сигнал.

Проверка кабелей и питания: Провода должны быть плотно подключены. При перебоях питания поможет UPS.

Обновление или сброс: Обновите прошивку роутера или сделайте сброс до заводских настроек.

