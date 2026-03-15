Об этом сообщили в Закарпатьеоблэнерго. Энергетики напомнили, что после отключений электроэнергии особенно важно правильно включать технику и использовать средства защиты от перепадов напряжения.

Как действовать после восстановления электроэнергии?

Специалисты советуют не спешить сразу включать все электроприборы. Сначала стоит убедиться, что напряжение в сети стабильное. Основные рекомендации:

подождать 10 – 15 минут после восстановления электроснабжения;

проверить, не мигает ли свет и стабильно ли работает сеть;

включать приборы постепенно, а не все одновременно.

Такие действия помогут избежать перегрузки сети и снизить риск повреждения техники.

Какие устройства помогут защитить технику?

Чтобы уменьшить риск поломок из-за перепадов напряжения, эксперты рекомендуют устанавливать специальные защитные устройства. Среди самых распространенных:

реле напряжения – отключает электропитание при опасных колебаниях;

устройства защитного отключения (УЗО) – предотвращают повреждение техники и повышают безопасность электросети.

Некоторые современные системы могут автоматически выключать приборы во время скачков напряжения и снова включать их, когда параметры сети стабилизируются.

Какую технику нужно защищать в первую очередь?

По словам специалистов Janusz electric, больше всего рискуют приборы, которые имеют сложную электронику и постоянно подключены к сети. Самыми уязвимыми являются:

холодильники;

стиральные машины;

посудомоечные машины;

телевизоры.

Именно эти приборы чаще всего выходят из строя после резких перепадов напряжения. Также после восстановления электроэнергии инверторы и аккумуляторы рекомендуется перевести в пассивный режим, если система не делает этого автоматически.



Телевизоры являются уязвимыми к перепадам напряжения / Фото Unsplash

