Об этом сообщили в Закарпатьеоблэнерго. Энергетики напомнили, что после отключений электроэнергии особенно важно правильно включать технику и использовать средства защиты от перепадов напряжения.
Как действовать после восстановления электроэнергии?
Специалисты советуют не спешить сразу включать все электроприборы. Сначала стоит убедиться, что напряжение в сети стабильное. Основные рекомендации:
- подождать 10 – 15 минут после восстановления электроснабжения;
- проверить, не мигает ли свет и стабильно ли работает сеть;
- включать приборы постепенно, а не все одновременно.
Такие действия помогут избежать перегрузки сети и снизить риск повреждения техники.
Какие устройства помогут защитить технику?
Чтобы уменьшить риск поломок из-за перепадов напряжения, эксперты рекомендуют устанавливать специальные защитные устройства. Среди самых распространенных:
- реле напряжения – отключает электропитание при опасных колебаниях;
- устройства защитного отключения (УЗО) – предотвращают повреждение техники и повышают безопасность электросети.
Некоторые современные системы могут автоматически выключать приборы во время скачков напряжения и снова включать их, когда параметры сети стабилизируются.
Какую технику нужно защищать в первую очередь?
По словам специалистов Janusz electric, больше всего рискуют приборы, которые имеют сложную электронику и постоянно подключены к сети. Самыми уязвимыми являются:
- холодильники;
- стиральные машины;
- посудомоечные машины;
- телевизоры.
Именно эти приборы чаще всего выходят из строя после резких перепадов напряжения. Также после восстановления электроэнергии инверторы и аккумуляторы рекомендуется перевести в пассивный режим, если система не делает этого автоматически.
Телевизоры являются уязвимыми к перепадам напряжения / Фото Unsplash
Как украинцам получить компенсацию за сгоревшую технику?
- Ранее мы писали, что украинцы могут получить компенсацию за испорченную технику из-за перепадов напряжения, если вина лежит на операторе системы распределения электроэнергии. Чаще всего такие ситуации возникают после аварийных отключений или во время восстановления электроснабжения, когда в сети происходят резкие скачки напряжения.
- Именно они могут привести к поломке бытовой техники – от холодильников и телевизоров до компьютеров и стиральных машин. Чтобы иметь шанс на компенсацию, важно правильно зафиксировать сам факт инцидента.
- Первым делом нужно обратиться к своему оператору системы распределения электроэнергии и сообщить о перепаде напряжения. Это можно сделать через колл-центр или официальный сайт компании. Важно зафиксировать дату, время и обстоятельства происшествия.