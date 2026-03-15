Про це повідомили у Закарпаттяобленерго. Енергетики нагадали, що після відключень електроенергії особливо важливо правильно вмикати техніку та використовувати засоби захисту від перепадів напруги.

Дивіться також Тариф на електроенергію з 1 квітня: названо ціну за 1 кіловат-годину для населення

Як діяти після відновлення електроенергії?

Фахівці радять не поспішати одразу вмикати всі електроприлади. Спершу варто переконатися, що напруга у мережі стабільна. Основні рекомендації:

почекати 10 – 15 хвилин після відновлення електропостачання;

перевірити, чи не блимає світло і чи стабільно працює мережа;

вмикати прилади поступово, а не всі одночасно.

Такі дії допоможуть уникнути перевантаження мережі та знизити ризик пошкодження техніки.

Які пристрої допоможуть захистити техніку?

Щоб зменшити ризик поломок через перепади напруги, експерти рекомендують встановлювати спеціальні захисні пристрої. Серед найпоширеніших:

реле напруги – відключає електроживлення при небезпечних коливаннях;

– відключає електроживлення при небезпечних коливаннях; пристрої захисного вимкнення (ПЗВ) – запобігають пошкодженню техніки та підвищують безпеку електромережі.

Деякі сучасні системи можуть автоматично вимикати прилади під час стрибків напруги і знову вмикати їх, коли параметри мережі стабілізуються.

Яку техніку потрібно захищати насамперед?

За словами фахівців Janusz electric, найбільше ризикують прилади, які мають складну електроніку та постійно підключені до мережі. Найуразливішими є:

холодильники;

пральні машини;

посудомийні машини;

телевізори.

Саме ці прилади найчастіше виходять з ладу після різких перепадів напруги. Також після відновлення електроенергії інвертори та акумулятори рекомендується перевести у пасивний режим, якщо система не робить цього автоматично.



Телевізори є уразливими до перепадів напруги / Фото Unsplash

Як українцям отримати компенсацію за згорілу техніку?