На щастя, закон України передбачає механізми захисту споживачів і можливість отримати компенсацію. Про це мовиться на сайті НКРЕКП, передає 24 Канал.

Хто відповідає за зіпсовану техніку?

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", оператори системи розподілу (обленерго) зобов'язані забезпечувати належну якість електропостачання. Йдеться про:

стабільну напругу,

безпечні параметри струму,

належний технічний стан електромереж.

Завдані збитки можуть підлягати відшкодуванню, якщо техніка вийшла з ладу через:

аварію у зовнішніх електромережах;

різкий стрибок напруги;

неякісне електропостачання з вини оператора.

Коли не варто розраховувати на компенсацію?

Водночас юристи наголошують: якщо причиною ламання стала внутрішня електропроводка у квартирі чи будинку, відповідальність оператора системи розподілу не настає. За словами правників, в Україні вже є судова практика, коли обленерго зобов'язували компенсувати споживачам вартість ремонту або повну ціну зіпсованої техніки.



Як діяти, щоб реально отримати компенсацію?

Ключовим фактором успіху є правильна фіксація інциденту та дотримання встановленої процедури.

Зафіксувати факт перепаду напруги. Рекомендується зробити фото або відео миготіння світла, іскріння розеток, диму, запаху горілого чи повідомлень про аварійне відключення. Такі матеріали можуть стати доказами у спорі. Повідомити оператора системи розподілу. Необхідно негайно зателефонувати на гарячу лінію обленерго, зафіксувати час дзвінка, записати номер звернення або заявки та коротко описати ситуацію. Домогтися складання акту. Споживач має право вимагати, щоб представники оператора провели огляд і склали акт про неналежну якість електроенергії або аварійну ситуацію. Цей документ є одним із ключових доказів. Не викидати зламану техніку. Прилад потрібно передати на діагностику або ремонт і отримати письмовий висновок майстра із зазначенням, що причина ламання – саме перепад напруги.

Важливо зберігати всі акти, чеки, рахунки та висновки сервісних центрів. Юристи радять подавати заяву рекомендованим листом або через офіційні канали зв'язку, щоб мати підтвердження звернення.

Якщо оператор відмовляється компенсувати збитки або ігнорує звернення, споживач має право:

подати скаргу до НКРЕКП;

звернутися до Держенергонагляду;

подати позов до суду з вимогою відшкодувати витрати на ремонт або купівлю нової техніки.

Фахівці наголошують: наполегливість і правильно зібрані докази значно підвищують шанси на успішне отримання компенсації.

Як убезпечити техніку від перепадів напруги?