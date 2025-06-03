Как экономить воду: простые советы для каждого дома

Последние годы все чаще приносят длительные периоды засухи, которые негативно влияют как на окружающую среду, так и на быт людей. В ответ на это важно обращать внимание на экономию ресурсов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, стоит сознательно относиться к водопотреблению. Простые и эффективные советы, как уменьшить расход воды в повседневной жизни и одновременно снизить коммунальные платежи, рассказываем дальше.

К теме Как эффективно фильтровать воду в доме: доступные варианты

Сократите время в душе и сохраняйте воду

Душ и ванна – одни из крупнейших источников расхода воды. Откажитесь от ванн и ограничьте душ до пяти минут. Пока вода нагревается, собирайте ее в ведро или другую посуду – эта вода пригодится для полива цветов, смыва в туалете или уборки.

Кстати, что потребляет больше воды – душ или ванна – может быть контроверсионным вопросом. Ответ зависит от нескольких факторов.

Меньше смывайте воду в унитазе

Смыв – это почти 30% внутреннего потребления воды. Если ситуация позволяет, не смывайте унитаз после каждого использования. Также можно использовать собранную из душа воду, чтобы осуществить смыв.

Проверьте унитаз на протечки

Даже небольшие протечки могут приводить к огромным потерям воды ежедневно. Чтобы проверить, капните несколько капель пищевого красителя в бачок и подождите 10 минут. Если вода в чаше окрасится – у вас есть протечка. В большинстве случаев достаточно заменить клапан, чтобы устранить эту проблему.

Закрывайте кран во время гигиенических процедур

Не оставляйте воду открытой, когда чистите зубы или моете руки – это позволит сэкономить до 50 литров воды ежедневно.

Повторно используйте техническую воду

Вода из осушителя воздуха, к примеру, не пригодна для питья, но ее можно использовать для смыва в туалете, мытья полов или полива растений.

Экономное использование воды является экологическим и уменьшает финансовые затраты / Фото Pexels

Отдавайте предпочтение посудомоечной машине

Современная энергоэффективная посудомойка использует в среднем 10 литров воды за цикл, в то время, как ручное мытье – до 100. Не споласкивайте посуду перед загрузкой – просто соскоблите остатки пищи.

Рациональная стирка

Стирка полной загрузки экономит воду и электроэнергию. Многие вещи можно надеть несколько раз, прежде чем стирать. При возможности используйте холодную воду.

Мойте овощи в миске

Вместо того чтобы промывать овощи и фрукты под проточной водой, погружайте их в миску и очищайте щеткой. Использованную воду можно вылить на цветы.

Откажитесь от шланга

Вместо мытья террасы или дорожки водой используйте метлу. Это не только эффективно, но и экономит воду.

Замените газон на местные растения

Рассмотрите возможность посадить во дворе местные или засухоустойчивые растения, которые приспособлены к вашему климату и не требуют интенсивного полива. Это не только практично, но и красиво.