Гостиная стала в 5 раз больше благодаря простому трюку: как так получилось
- Дизайнер изменила планировку узкой гостиной, отказавшись от громоздкого дивана, заменив его на два светлых дивана со съемными чехлами, что визуально увеличило пространство.
- Использование ковра для зонирования пространства, декоративных панелей на стенах и круглых пуфов с местом для хранения сделало гостиную более светлой и комфортной для семьи.
Узкая гостиная может казаться неудобной и тесной. Однако правильное расположение мебели и продуманные дизайнерские решения способны визуально расширить пространство и сделать его значительно комфортнее.
Дизайнер изменила планировку узкой гостиной – и она стала в 5 раз больше на вид. О невероятном преобразовании своей комнаты рассказала редактор издания Apartment Theraphy Стефани Монтес.
Как благодаря планированию удалось визуально расширить гостиную в 5 раз?
Гостиная Стефани долгое время оставалась почти пустой и нефункциональной. Неудобная планировка с входной дверью посреди комнаты, узкое пространство и отсутствие достаточного количества стен в открытой планировке затрудняли размещение мебели.
Большой Г-образный диван только перегружал комнату и делал ее еще меньше.
Как гостиная выглядела до изменения планировки / Фото Стефани Монтес
Чтобы решить проблему, Стефани решила привлечь дизайнера.
Специалист предложила отказаться от громоздкого дивана и начать с ковра, который помог зонировать пространство и визуально отделить гостиную от столовой.
Несмотря на ограничения из-за двери, ковер сразу сделал комнату уютнее. Вместо одного большого дивана выбрали два светлых дивана со съемными чехлами. Это решение лучше подошло для узкого помещения, добавило легкости и света и сделало интерьер более гармоничным.
Декоративные подушки, боковые столики и лампы создали атмосферу тепла и комфорта.
Отдельное внимание уделили телевизионной зоне. Чтобы совместить современный медиацентр с более классическим стилем, стены дополнили декоративными панелями (молдингами) и покрасили в теплый оттенок. Это придало характера пространству и сделало его целостным.
Вместо традиционного журнального столика выбрали круглый мягкий пуф с местом для хранения. Благодаря форме он не мешает проходу.
Как следствие – гостиная стала светлее, просторной и функциональной. Пространство не только визуально увеличилось, но и стало более комфортным для всей семьи – для совместного отдыха, уютных вечеров и приема гостей.
Какой гостиная стала после изменения планировки / Фото Стефани Монтес
Как сделать маленькую гостиную визуально больше?
Небольшая гостиная может казаться тесной, но несколько правильных решений помогут визуально расширить пространство, пишет Real Simple.
- Выбирайте большой ковер. Маленький ковер "сжимает" комнату. Лучше, чтобы он охватывал всю зону отдыха – так пространство будет казаться больше.
- Вешайте шторы выше окна. Карниз, расположен ближе к потолку, визуально поднимает его и добавляет комнате высоты.
- Установите встроенную мебель. Шкафы или полки до самого потолка помогают хранить вещи без загромождения и делают интерьер целостным.
- Добавьте зеркало. Оно отражает свет и создает эффект большего пространства.
- Не перегружайте мебелью. Лучше меньше предметов, но функциональных. Избыток мебели делает комнату тесной.
- Выбирайте один большой арт-объект вместо галереи. Один масштабный декор выглядит аккуратнее и не создает визуального шума.
Эти простые приемы помогут сделать маленькую гостиную светлее, просторнее и уютнее.
Какими будут гостиные в 2026 году?
В 2026 году гостиные становятся более теплыми и более уютными.
В моде спокойные природные оттенки: приглушенный зеленый, синий, охра, теплый коричневый. Также популярны глубокие темные цвета – зеленый, бордовый, темно-синий, которые добавляют комнате характера.
Среди трендов – кофейные столики с плиткой, большие мягкие пуфы вместо журнальных столиков и мебель с закругленными формами. Растет популярность игровых столов для настольных игр. Актуальными остаются винтаж и антиквариат, темное дерево, встроенные полки и панели.