Гостиная стала в 5 раз больше благодаря простому трюку: как так получилось

Узкая гостиная может казаться неудобной и тесной. Однако правильное расположение мебели и продуманные дизайнерские решения способны визуально расширить пространство и сделать его значительно комфортнее.

Дизайнер изменила планировку узкой гостиной – и она стала в 5 раз больше на вид. О невероятном преобразовании своей комнаты рассказала редактор издания Apartment Theraphy Стефани Монтес.

Как благодаря планированию удалось визуально расширить гостиную в 5 раз?

Гостиная Стефани долгое время оставалась почти пустой и нефункциональной. Неудобная планировка с входной дверью посреди комнаты, узкое пространство и отсутствие достаточного количества стен в открытой планировке затрудняли размещение мебели.

Большой Г-образный диван только перегружал комнату и делал ее еще меньше.

Как гостиная выглядела до изменения планировки / Фото Стефани Монтес

Чтобы решить проблему, Стефани решила привлечь дизайнера.

Специалист предложила отказаться от громоздкого дивана и начать с ковра, который помог зонировать пространство и визуально отделить гостиную от столовой.

Несмотря на ограничения из-за двери, ковер сразу сделал комнату уютнее. Вместо одного большого дивана выбрали два светлых дивана со съемными чехлами. Это решение лучше подошло для узкого помещения, добавило легкости и света и сделало интерьер более гармоничным.

Декоративные подушки, боковые столики и лампы создали атмосферу тепла и комфорта.

Отдельное внимание уделили телевизионной зоне. Чтобы совместить современный медиацентр с более классическим стилем, стены дополнили декоративными панелями (молдингами) и покрасили в теплый оттенок. Это придало характера пространству и сделало его целостным.

Вместо традиционного журнального столика выбрали круглый мягкий пуф с местом для хранения. Благодаря форме он не мешает проходу.

Как следствие – гостиная стала светлее, просторной и функциональной. Пространство не только визуально увеличилось, но и стало более комфортным для всей семьи – для совместного отдыха, уютных вечеров и приема гостей.

Какой гостиная стала после изменения планировки / Фото Стефани Монтес

Как сделать маленькую гостиную визуально больше?

Небольшая гостиная может казаться тесной, но несколько правильных решений помогут визуально расширить пространство, пишет Real Simple.

Выбирайте большой ковер. Маленький ковер "сжимает" комнату. Лучше, чтобы он охватывал всю зону отдыха – так пространство будет казаться больше.

Вешайте шторы выше окна. Карниз, расположен ближе к потолку, визуально поднимает его и добавляет комнате высоты.

Установите встроенную мебель. Шкафы или полки до самого потолка помогают хранить вещи без загромождения и делают интерьер целостным.

Добавьте зеркало. Оно отражает свет и создает эффект большего пространства.

Не перегружайте мебелью. Лучше меньше предметов, но функциональных. Избыток мебели делает комнату тесной.

Выбирайте один большой арт-объект вместо галереи. Один масштабный декор выглядит аккуратнее и не создает визуального шума.

Эти простые приемы помогут сделать маленькую гостиную светлее, просторнее и уютнее.

Какими будут гостиные в 2026 году?

В 2026 году гостиные становятся более теплыми и более уютными.

В моде спокойные природные оттенки: приглушенный зеленый, синий, охра, теплый коричневый. Также популярны глубокие темные цвета – зеленый, бордовый, темно-синий, которые добавляют комнате характера.

Среди трендов – кофейные столики с плиткой, большие мягкие пуфы вместо журнальных столиков и мебель с закругленными формами. Растет популярность игровых столов для настольных игр. Актуальными остаются винтаж и антиквариат, темное дерево, встроенные полки и панели.