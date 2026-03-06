Дизайнер изменила планировку узкой гостиной – и она стала в 5 раз больше на вид. О невероятном преобразовании своей комнаты рассказала редактор издания Apartment Theraphy Стефани Монтес.

Как благодаря планированию удалось визуально расширить гостиную в 5 раз?

Гостиная Стефани долгое время оставалась почти пустой и нефункциональной. Неудобная планировка с входной дверью посреди комнаты, узкое пространство и отсутствие достаточного количества стен в открытой планировке затрудняли размещение мебели.

Большой Г-образный диван только перегружал комнату и делал ее еще меньше.

Как гостиная выглядела до изменения планировки / Фото Стефани Монтес

Чтобы решить проблему, Стефани решила привлечь дизайнера.

Специалист предложила отказаться от громоздкого дивана и начать с ковра, который помог зонировать пространство и визуально отделить гостиную от столовой.

Несмотря на ограничения из-за двери, ковер сразу сделал комнату уютнее. Вместо одного большого дивана выбрали два светлых дивана со съемными чехлами. Это решение лучше подошло для узкого помещения, добавило легкости и света и сделало интерьер более гармоничным.

Декоративные подушки, боковые столики и лампы создали атмосферу тепла и комфорта.

Отдельное внимание уделили телевизионной зоне. Чтобы совместить современный медиацентр с более классическим стилем, стены дополнили декоративными панелями (молдингами) и покрасили в теплый оттенок. Это придало характера пространству и сделало его целостным.

Вместо традиционного журнального столика выбрали круглый мягкий пуф с местом для хранения. Благодаря форме он не мешает проходу.

Как следствие – гостиная стала светлее, просторной и функциональной. Пространство не только визуально увеличилось, но и стало более комфортным для всей семьи – для совместного отдыха, уютных вечеров и приема гостей.

Какой гостиная стала после изменения планировки / Фото Стефани Монтес

Как сделать маленькую гостиную визуально больше?

Небольшая гостиная может казаться тесной, но несколько правильных решений помогут визуально расширить пространство, пишет Real Simple.

  • Выбирайте большой ковер. Маленький ковер "сжимает" комнату. Лучше, чтобы он охватывал всю зону отдыха – так пространство будет казаться больше.
  • Вешайте шторы выше окна. Карниз, расположен ближе к потолку, визуально поднимает его и добавляет комнате высоты.
  • Установите встроенную мебель. Шкафы или полки до самого потолка помогают хранить вещи без загромождения и делают интерьер целостным.
  • Добавьте зеркало. Оно отражает свет и создает эффект большего пространства.
  • Не перегружайте мебелью. Лучше меньше предметов, но функциональных. Избыток мебели делает комнату тесной.
  • Выбирайте один большой арт-объект вместо галереи. Один масштабный декор выглядит аккуратнее и не создает визуального шума.

Эти простые приемы помогут сделать маленькую гостиную светлее, просторнее и уютнее.

Какими будут гостиные в 2026 году?

В 2026 году гостиные становятся более теплыми и более уютными.

В моде спокойные природные оттенки: приглушенный зеленый, синий, охра, теплый коричневый. Также популярны глубокие темные цвета – зеленый, бордовый, темно-синий, которые добавляют комнате характера.

Среди трендов – кофейные столики с плиткой, большие мягкие пуфы вместо журнальных столиков и мебель с закругленными формами. Растет популярность игровых столов для настольных игр. Актуальными остаются винтаж и антиквариат, темное дерево, встроенные полки и панели.