Газон выгорел на солнце: этот простой трюк поможет вернуть ему зелень

Жара и длительное отсутствие дождей могут быстро изменить внешний вид газона. Вместо сочной зеленой травы на участке появляются желтые или коричневые пятна, а сама трава становится сухой и ломкой. Однако после окончания жаркого периода газон можно попробовать восстановить.

Специалисты советуют обратить внимание на английскую соль, или сульфат магния. Ее можно купить в обычном супермаркете или аптеке. Об этом способе восстановления газона пишет Liverpool Echo.

Почему газон желтеет?

Высокие температуры и недостаток влаги создают для травы сильный стресс. Растение сокращает испарение воды, его рост замедляется, а газон постепенно теряет насыщенный зеленый цвет.

Однако перед использованием любого удобрения важно убедиться, что проблема действительно связана с недостатком питательных веществ. Желтая трава может быть следствием засухи, болезней, вредителей или других проблем с почвой.

Как английская соль может помочь?

Английская соль содержит магний, который участвует в процессах, необходимых растениям для образования хлорофилла. Именно хлорофилл придает траве характерный зеленый цвет. Поэтому при дефиците магния его дополнительное внесение может помочь растениям восстановить нормальный цвет и поддержать фотосинтез.

Впрочем, английская соль не является универсальным средством от пожелтения газона. Если растение страдает именно от сильной засухи, первоочередной задачей остается достаточный полив.



Как вернуть газону насыщенный зеленый цвет после жары / Фото Unsplash

Как приготовить раствор?

Для обработки газона можно приготовить раствор из английской соли:

растворить 1 столовую ложку соли в 1 литре воды;

убедиться, что кристаллы полностью растворились;

нанести раствор на газон с помощью опрыскивателя.

Проводить обработку лучше утром или вечером, когда солнце не так активно. В разгар жары вода быстрее испаряется, а растения могут испытать дополнительный стресс.

Английская соль – это источник отдельных питательных элементов, а не полноценное удобрение для газона. Чрезмерное внесение магния может нарушить баланс питательных веществ в почве и негативно повлиять на растения. Поэтому применять такое средство следует только при необходимости и не заменять им комплексное удобрение и правильный уход.

Самое важное после жары – восстановить уровень влаги в почве. Поливать газон лучше реже, но достаточно обильно, чтобы вода проникала к корням. Также не стоит слишком коротко косить пересушенную траву: чуть более высокая трава лучше затеняет почву и помогает ей дольше удерживать влагу.