Фахівці радять звернути увагу на англійську сіль, або сульфат магнію. Її можна придбати у звичайному супермаркеті чи аптеці. Про такий спосіб відновлення газону пише Liverpool Echo.

Чому газон жовтіє?

Високі температури та нестача вологи створюють для трави сильний стрес. Рослина скорочує випаровування води, її ріст сповільнюється, а газон поступово втрачає насичений зелений колір.

Однак перед використанням будь-якого підживлення важливо переконатися, що проблема справді пов'язана з нестачею поживних речовин. Жовта трава може бути наслідком посухи, хвороб, шкідників або інших проблем із ґрунтом.

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Як англійська сіль може допомогти?

Англійська сіль містить магній, який бере участь у процесах, необхідних рослинам для утворення хлорофілу. Саме хлорофіл надає траві характерного зеленого кольору. Тому за дефіциту магнію його додаткове внесення може допомогти рослинам відновити нормальний колір та підтримати фотосинтез.

Втім, англійська сіль не є універсальним засобом від пожовтіння газону. Якщо рослина страждає саме від сильної посухи, першочерговим завданням залишається достатній полив.



Як повернути газону насичений зелений колір після спеки / Фото Unsplash

Як приготувати розчин?

Для обробки газону можна приготувати розчин з англійської солі:

розчинити 1 столову ложку солі в 1 літрі води;

переконатися, що кристали повністю розчинилися;

нанести розчин на газон за допомогою обприскувача.

Проводити обробку краще вранці або ввечері, коли сонце не таке активне. У розпал спеки вода швидше випаровується, а рослини можуть отримати додатковий стрес.

Англійська сіль – це джерело окремих поживних елементів, а не повноцінне добриво для газону. Надмірне внесення магнію може порушити баланс поживних речовин у ґрунті та негативно вплинути на рослини. Тому застосовувати такий засіб варто лише за потреби й не замінювати ним комплексне добриво та правильний догляд.

Найважливіше після спеки – відновити рівень вологи в ґрунті. Поливати газон краще рідше, але достатньо рясно, щоб вода проникала до коренів. Також не варто надто коротко косити пересушену траву: трохи вища трава краще затінює ґрунт і допомагає йому довше утримувати вологу.