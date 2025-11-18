Не спешите выбрасывать: какой простой ингредиент вернет мягкость полотенцам

Полотенца внезапно потеряли свою рыхлость, пахнут сыростью или долго сохнут? Причина часто не в самой ткани, а в неправильном уходе. Эксперты утверждают, что обычный белый уксус может помочь вернуть полотенцам комфорт и свежесть, если знать, как его правильно использовать.

Почему полотенца становятся жесткими и неприятными на ощупь?

Специалисты объясняют, что главная проблема – это остатки моющих средств и минеральные отложения, которые накапливаются в ткани после стирки. Именно они делают полотенца жесткими и способствуют появлению неприятного запаха.

В таких случаях стирка с белым уксусом помогает растворить эти остатки и вернуть ткани мягкость.

Важно соблюдать правильную последовательность: уксус и стиральное средство нельзя использовать одновременно, поскольку кислота и щелочь нейтрализуют друг друга.

Как правильно постирать полотенца?

Используйте белый дистиллированный уксус, а не яблочный или моющий: они могут оставить пятна или повредить машину. Если после уксусного цикла остался запах, поможет дополнительное полоскание или стирка с половиной стакана пищевой соды. Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла, которое также обладает антимикробными свойствами.



Какой простой ингредиент вернет мягкость полотенцам / Фото Unsplash

Как правильно хранить полотенца?

Уход – это не только стирка. Полотенца нужно хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Как пишет Good Housekeeping, теплые и влажные помещения провоцируют затхлый запах и быстрое размножение бактерий и плесени.

Также не оставляйте мокрые полотенца в стиральной машине или корзине для белья. Лучше сразу развесить или высушить ткань.

