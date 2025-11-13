Как эффективно бороться со скрипом пола – расскажет 24 Канал со ссылкой на This Old House.

Почему скрипит пол?

Одна из самых распространенных проблем в домах с деревянными или плавающими полами – звук "скрипа", появляющийся при ходьбе. Основные причины:

трение между досками или между доской и основанием (напольной доской, лагами) в результате ослабления креплений или естественного уменьшения влажности древесины;

(напольной доской, лагами) в результате ослабления креплений или естественного уменьшения влажности древесины; неровный или неправильно установленный пол: например, плавающий по методике пол лежит неплотно на основании;

например, плавающий по методике пол лежит неплотно на основании; сезонные изменения влажности воздуха: древесина "дышит", расширяется или сжимается, и там, где образуются щели или люфты – возникает движение, которое порождает скрип;

древесина "дышит", расширяется или сжимается, и там, где образуются щели или люфты – возникает движение, которое порождает скрип; ослабленные крепления (гвозди, шурупы), неправильная фиксация пола к основанию – при нагрузке доска сдвигается, трутся части, и появляется звук.



Как избавиться от скрипа пола / Фото Unsplash

Что можно сделать?

The Spruce советует сделать простые шаги:

Выявить место скрипа. Пройдитесь по комнате, особенно в тех местах, где слышен звук. Обозначьте примерно, от стены до стены, где скрип – это поможет при следующих действиях. Насыпьте тальк, порошок графита или другое сухое смазочное средство в щель между досками – это уменьшит трение. Используйте спрей-смазку специально для деревянных полов – проверьте на незаметном участке, не оставляет ли оно пятен.

