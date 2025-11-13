Как эффективно бороться со скрипом пола – расскажет 24 Канал со ссылкой на This Old House.
Почему скрипит пол?
Одна из самых распространенных проблем в домах с деревянными или плавающими полами – звук "скрипа", появляющийся при ходьбе. Основные причины:
- трение между досками или между доской и основанием (напольной доской, лагами) в результате ослабления креплений или естественного уменьшения влажности древесины;
- неровный или неправильно установленный пол: например, плавающий по методике пол лежит неплотно на основании;
- сезонные изменения влажности воздуха: древесина "дышит", расширяется или сжимается, и там, где образуются щели или люфты – возникает движение, которое порождает скрип;
- ослабленные крепления (гвозди, шурупы), неправильная фиксация пола к основанию – при нагрузке доска сдвигается, трутся части, и появляется звук.
Как избавиться от скрипа пола / Фото Unsplash
Что можно сделать?
The Spruce советует сделать простые шаги:
- Выявить место скрипа. Пройдитесь по комнате, особенно в тех местах, где слышен звук.
- Обозначьте примерно, от стены до стены, где скрип – это поможет при следующих действиях.
- Насыпьте тальк, порошок графита или другое сухое смазочное средство в щель между досками – это уменьшит трение.
- Используйте спрей-смазку специально для деревянных полов – проверьте на незаметном участке, не оставляет ли оно пятен.
