Чому скрипить підлога?
Одна з найпоширеніших проблем у будинках із дерев'яними чи плаваючими підлогами – звук "скрипу", що з'являється при ходьбі. Основні причини:
- тертя між дошками або між дошкою та підставою (підлоговою дошкою, лагами) в результаті ослаблення кріплень або природного зменшення вологості деревини;
- нерівна чи неправильно встановлена підлога: наприклад, плаваюча за методикою підлога лежить нещільно на підставі;
- сезонні зміни вологості повітря: деревина "дихає", розширюється або стискається, і там, де утворюються щілини чи люфти – виникає рух, який породжує скрип;
- ослаблені кріплення (цвяхи, шурупи), неправильна фіксація підлоги до основи – при навантаженні дошка зсувається, труться частини, і з'являється звук.
Як позбутися скрипу підлоги / Фото Unsplash
Що можна зробити?
The Spruce радить зробити прості кроки:
- Виявити місце скрипу. Пройдіться по кімнаті, особливо в тих місцях, де чути звук.
- Позначте приблизно, від стіни до стіни, де скрип – це допоможе при наступних діях.
- Насипте тальк, порошок графіту або інший сухий мастильний засіб у щілину між дошками – це зменшить тертя.
- Використайте спрей‑мастило спеціально для дерев'яних підлог – перевірте на непомітній ділянці, чи не залишає воно плям.
