Не поспішайте викидати: який простий інгредієнт поверне м'якість рушникам

Рушники раптово втратили свою пухкість, пахнуть вогкістю або довго сохнуть? Причина часто не в самій тканині, а в неправильному догляді. Експерти стверджують, що звичайний білий оцет може допомогти повернути рушникам комфорт та свіжість, якщо знати, як його правильно використовувати.

Чому рушники стають жорсткими та неприємними на дотик?

Спеціалісти пояснюють, що головна проблема – це залишки мийних засобів і мінеральні відкладення, які накопичуються у тканині після прання. Саме вони роблять рушники жорсткими та сприяють появі неприємного запаху.

У таких випадках прання з білим оцтом допомагає розчинити ці залишки і повернути тканині м'якість.

Важливо дотримуватися правильної послідовності: оцет і пральний засіб не можна використовувати одночасно, оскільки кислота і луг нейтралізують один одного.

Як правильно попрати рушники?

Використовуйте білий дистильований оцет, а не яблучний або мийний: вони можуть залишити плями або пошкодити машину. Якщо після оцтового циклу залишився запах, допоможе додаткове полоскання або прання з половиною склянки харчової соди. Для приємного аромату можна додати кілька крапель ефірної олії, яка також має антимікробні властивості.



Який простий інгредієнт поверне м'якість рушникам / Фото Unsplash

Як правильно зберігати рушники?

Догляд – це не лише прання. Рушники потрібно зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Як пише Good Housekeeping, теплі й вологі приміщення провокують затхлий запах і швидке розмноження бактерій і цвілі.

Також не залишайте мокрі рушники у пральній машині або кошику для білизни. Краще одразу розвісити або висушити тканину.

