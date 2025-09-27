Цвет в дизайне интерьера работает значительно шире, чем просто акцентное дополнение. Правильно подобранные оттенки способны изменить визуальные пропорции комнаты, сделать ее просторнее, уютнее или же выше.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, для эффекта высокого потолка не обязательно браться за ремонт с перестройкой. Достаточно нескольких удачных приемов с краской, чтобы потолок выглядел заметно выше. Как воплотить это в жизнь, рассказываем далее.

Как сделать потолок выше с помощью краски?

Сочетайте цвета потолка и стен

Краска для потолка – это не отдельный элемент, она работает в паре со стенами. Темные оттенки на стенах могут приближать пространство, а светлый потолок будет создавать ощущение высоты. Благодаря этому взгляд поднимается вверх, и потолок кажется дальше, чем есть на самом деле.

Выбирайте светлые и отражающие оттенки

Ярко-белый или очень бледный потолок отражает максимум света, визуально открывая пространство. Это классический прием, который работает почти в любой комнате. Светлые цвета создают эффект воздушности, и комната выглядит больше и выше.

Впрочем, можно использовать и другой подход – сделать потолок насыщенного, но яркого оттенка, к примеру бирюзового или желтого. В таком случае цвет подтягивает взгляд вверх, и потолок кажется более отдаленным.

Играйте оттенками одного цвета

Еще одна популярная техника – красить потолок светлым вариантом цвета стен. Например, если стены нежно-серые, выберите для потолка на тон-два светлее серый. Такой подход создает мягкий контраст и одновременно сохраняет гармонию в интерьере. Это ненавязчиво приподнимает потолок и добавляет ощущение простора.

Цветовое погружение

Покраска потолка и стен в один оттенок – смелый, но действенный прием. Он убирает резкую границу между потолком и стенами, благодаря чему пространство воспринимается как единое целое. В результате комната выглядит выше и объемнее.

Покраска может сделать потолок визуально выше / Фото Freepik

Как выбрать краску для потолка?

Как пишет Elf Decor, виды интерьерных красок очень разнообразны. Однако, чтобы выбрать правильную, стоит учитывать такие нюансы:

Долговечность – краска должна выдерживать различные условия эксплуатации, что особенно важно для кухни и ванной.

Влагостойкость – хорошо, когда краска выдерживает мытье стандартными средствами.

Отделка – зависимости от предпочтений можно выбрать матовые, полуматовые, глянцевые и полуглянцевые финиши.

Покрывность – чтобы сэкономить, стоит выбирать краску с высокой укрывистостью, что легко перекрывает предыдущее покрытие.

Как поднять потолок другими способами?

Покраска – это не единственный способ сделать потолок дома визуально выше. Также подобного эффекта можно достичь с помощью освещения.

В частности, поднять потолок можно путем использования настенных бра, настольных ламп и торшеров, которые направляют свет вверх или в стороны.