Даже стильный ремонт будет выглядеть плохо: дизайнеры объяснили, каких дверей стоит избегать
Многие люди во время ремонта тщательно подбирают мебель, цвет стен и декор, но почти не обращают внимания на входную дверь. И именно это, по словам дизайнеров, часто становится главной ошибкой интерьера.
В тиктоке набирает популярность видео от студии дизайна Stardesign, где показали, как разные цвета входных дверей выглядят на фоне светлого современного интерьера.
Ролик наглядно демонстрирует: даже дорогой ремонт может выглядеть "дешево" из-за неудачного оттенка дверей.
Почему двери так сильно влияют на интерьер?
Дизайнеры объясняют: входные двери – это один из самых больших визуальных акцентов в прихожей. Человек видит их буквально первыми, когда заходит в квартиру. Именно поэтому цвет дверей или гармонично "собирает" весь интерьер, или полностью выбивается из общей стилистики. Особенно это заметно в квартирах со светлыми стенами, минималистичным ремонтом и современной мебелью.
Какие двери сейчас считают устаревшими?
В видео показали несколько популярных вариантов дверей, которые до сих пор часто устанавливают в квартирах. Среди них:
- классические коричневые двери;
- темно-коричневые оттенки;
- двери под "красное дерево";
- слишком контрастные модели;
- варианты с массивными темными наличниками.
Дизайнеры объясняют, что такие цвета часто создают "тяжелый" эффект и визуально старят интерьер, особенно если стены светлые, а пространство небольшое. Больше всего критики сейчас получают двери в теплых красно-коричневых тонах, которые были популярными в 2000-х годах.
Как разные двери выглядят в светлом интерьере: смотрите видео
Какие цвета дверей сейчас в тренде?
Зато в современных интерьерах дизайнеры советуют обращать внимание на спокойные и "архитектурные" оттенки. В тренде сейчас:
- графитовые двери;
- светлое дерево;
- матовые поверхности;
- белый цвет с темными акцентами;
- сложные серо-бежевые оттенки.
Особенно популярными стали двери в цвете светлого дуба или графита – они выглядят современно, не перегружают пространство и легко сочетаются со светлыми стенами.
Что советуют дизайнеры в 2026 году?
Главный тренд современного дизайна – целостность пространства и спокойная цветовая палитра. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют:
- избегать слишком "тяжелых" коричневых оттенков;
- не использовать глянцевые двери;
- выбирать матовые и естественные текстуры;
- подбирать двери под общую атмосферу квартиры.
Ведь даже одна деталь может или сделать интерьер стильным, или полностью испортить его впечатление.