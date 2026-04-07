Муравьи исчезнут из вашего сада благодаря этому неожиданному средству из ванной

С приходом весны многие садоводы сталкиваются с проблемой насекомых. Часто для борьбы с ними используют токсичные средства, но они могут вредить почве больше, чем помогать.

Эксперт по дому и саду Молли Миллер советует использовать обычное мыло как безопасный способ отпугивания насекомых. Об этом пишет Express.

Как прогнать муравьев из сада, не используя химикаты?

Она объясняет, как это делать:

взять обычный кусок мыла;

натереть его на терке;

полученную стружку рассыпать по клумбам и грядкам;

Также можно использовать сам кусок мыла – просто провести им вдоль дверных рам или мест, где заходят насекомые, чтобы отпугнуть их.

Мыло, особенно с сильными ароматами, содержит вещества и запахи, которые отпугивают вредителей (в частности цитрусовые ароматизаторы и другие компоненты). Насекомым становится сложнее находить растения и "заселять" участок, потому что сильный запах сбивает их ориентацию.

Муравьи также не любят резкие и сильные запахи, такие как уксус, цитрусовые, мяту.

Еще один эффективный вариант – корица.

Эксперт советует:

посыпать молотую корицу вокруг террасы и дорожек;

или смешать корицу с водой и опрыскивать места, где часто появляются муравьи.

Как избавиться от муравьев в саду, не вредя растениям?

Муравьи сами по себе не опасны, но в саду могут мешать: ползают по растениям и создают дискомфорт. Часто их привлекают тли, которые выделяют сладкую жидкость, а также сухая и тихая земля, где они строят гнезда. Об этом пишет Real Simple.

Как от них избавиться без вреда для растений:

Убрать "еду"

Проверить растения на тлей и вредителей и удалить их. Можно смыть водой или использовать мыльный раствор. Также полезные насекомые (например, божьи коровки) помогают бороться с ними.

Уничтожить гнезда

Маленькие муравейники можно залить теплой (не кипящей) водой.

Закрыть доступ к растениям

Обмотать стебли липкой лентой, чтобы муравьи не могли подниматься вверх.

Держать почву влажной

Муравьи любят сухую землю, поэтому регулярный полив их отпугивает.

Натуральные отпугиватели

Корица, диатомит или раствор уксуса с водой помогают держать их подальше.

Приманки (в сложных случаях)

Специальные приманки муравьи забирают в гнездо, что помогает уничтожить всю колонию.

Как избавиться от крыс во дворе и саду?

Крысы могут быстро загрязнить двор или сад и создавать неприятности. Из-за этого хозяева ищут способы, как от них избавиться. Сейчас многие люди отказываются от ядов и используют более безопасные методы. Крысы очень не любят резкие запахи, поэтому их можно отпугивать: уксусом, чесноком, черным перцем, маслом мяты. Эти средства советуют наносить возле щелей, входов и мест, где могут появляться грызуны, чтобы они туда не заходили.