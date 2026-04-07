Муравьи исчезнут из вашего сада благодаря этому неожиданному средству из ванной
- Эксперт Молли Миллер рекомендует использовать мыло для отпугивания муравьев в саду.
- Мыло с сильными ароматами и корица могут сбить ориентацию насекомых, отпугивая их от сада.
С приходом весны многие садоводы сталкиваются с проблемой насекомых. Часто для борьбы с ними используют токсичные средства, но они могут вредить почве больше, чем помогать.
Эксперт по дому и саду Молли Миллер советует использовать обычное мыло как безопасный способ отпугивания насекомых. Об этом пишет Express.
Как прогнать муравьев из сада, не используя химикаты?
Она объясняет, как это делать:
- взять обычный кусок мыла;
- натереть его на терке;
- полученную стружку рассыпать по клумбам и грядкам;
Также можно использовать сам кусок мыла – просто провести им вдоль дверных рам или мест, где заходят насекомые, чтобы отпугнуть их.
Мыло, особенно с сильными ароматами, содержит вещества и запахи, которые отпугивают вредителей (в частности цитрусовые ароматизаторы и другие компоненты). Насекомым становится сложнее находить растения и "заселять" участок, потому что сильный запах сбивает их ориентацию.
Муравьи также не любят резкие и сильные запахи, такие как уксус, цитрусовые, мяту.
Еще один эффективный вариант – корица.
Эксперт советует:
- посыпать молотую корицу вокруг террасы и дорожек;
- или смешать корицу с водой и опрыскивать места, где часто появляются муравьи.
Как избавиться от муравьев в саду, не вредя растениям?
Муравьи сами по себе не опасны, но в саду могут мешать: ползают по растениям и создают дискомфорт. Часто их привлекают тли, которые выделяют сладкую жидкость, а также сухая и тихая земля, где они строят гнезда. Об этом пишет Real Simple.
Как от них избавиться без вреда для растений:
Убрать "еду"
Проверить растения на тлей и вредителей и удалить их. Можно смыть водой или использовать мыльный раствор. Также полезные насекомые (например, божьи коровки) помогают бороться с ними.
Уничтожить гнезда
Маленькие муравейники можно залить теплой (не кипящей) водой.
Закрыть доступ к растениям
Обмотать стебли липкой лентой, чтобы муравьи не могли подниматься вверх.
Держать почву влажной
Муравьи любят сухую землю, поэтому регулярный полив их отпугивает.
Натуральные отпугиватели
Корица, диатомит или раствор уксуса с водой помогают держать их подальше.
Приманки (в сложных случаях)
Специальные приманки муравьи забирают в гнездо, что помогает уничтожить всю колонию.
Как избавиться от крыс во дворе и саду?
Крысы могут быстро загрязнить двор или сад и создавать неприятности. Из-за этого хозяева ищут способы, как от них избавиться. Сейчас многие люди отказываются от ядов и используют более безопасные методы. Крысы очень не любят резкие запахи, поэтому их можно отпугивать: уксусом, чесноком, черным перцем, маслом мяты. Эти средства советуют наносить возле щелей, входов и мест, где могут появляться грызуны, чтобы они туда не заходили.