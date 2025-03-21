Верните раковине чистоту: как раскрутить слив и очистить его внутри

Чистая и ухоженная раковина - залог свежести и комфорта на кухне или в ванной комнате. Однако со временем в сливе могут накапливаться остатки пищи, жир и другие загрязнения, вызывающие неприятный запах и медленный сток воды.

Если ваша раковина забилась или просто нуждается в тщательной очистке, не спешите вызывать сантехника. Простой и эффективный способ самостоятельно раскрутить слив, избавиться от засоров и вернуть раковине идеальную чистоту, рассказывает 24 Канал.

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Как раскрутить раковину и очистить

Слив в раковине оказывается можно открыть достаточно просто. Для этого понадобится только отвертка и несколько минут.

Далее же следует достать запчасть, что прикрывает трубу, и вымыть ее под проточной водой.

Внутрь слива можно тем временем налить моющие средства, предназначенные для борьбы с забитыми трубами, и оставить постоять на несколько минут.

Как вымыть раковину: смотрите видео

В то же время вымывая слив, стоит быть осторожными. Когда раковина раскручена, из трубы под ней может вытекать вода. На это следует обратить внимание и заблаговременно подставить емкость, которая будет собирать утечки.

Когда же слив и раковина будут вымыты, нужно собрать всю конструкцию обратно, проверяя, нет ли протечек.

Кстати, чтобы при очистке раковины не создать себе дополнительных проблем, важно учитывать распространенные ошибки, которых, по словам сантехника, допускается большинство людей.