Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, эксперты указывают на несколько основных причин, которые вызывают засорение, и предлагают эффективные способы борьбы с ними. В чем же может быть проблема с раковиной и как ее решить, рассказываем далее.

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Основные причины засорения раковины

Накопление волос.

Одной из самых распространенных причин являются волосы, которые вместе с мыльной пеной и другими отложениями образуют плотную массу, препятствующую потоку воды.

Минеральные отложения.

В районах с жесткой водой минеральные отложения постепенно накапливаются на стенках труб, что значительно уменьшает их проходимость и замедляет слив воды.

Мыльная пена.

Остатки мыла в сочетании с жесткой водой создают густой налет, оседающий на стенках труб, сужая дренажный проход.

Повреждения труб.

Разрушенные или поврежденные трубы могут стать серьезной причиной плохого слива. Это может произойти из-за старения сантехники, вторжения корней деревьев или внешнего давления на трубы.

Посторонние предметы.

Иногда в слив случайно попадают мелкие предметы, например украшения, колпачки от зубной пасты или даже детские игрушки. Они могут создать серьезные засоры, блокируя водоотвод.

Как устранить засор самостоятельно

Чтобы растворить засор без агрессивных химикатов, можно прибегнуть к народному методу.

Для этого удалите стоячую воду из раковины и насыпьте четверть стакана пищевой соды в слив.

Далее медленно вылейте туда четверть стакана уксуса. Подождите 20 – 30 минут, а затем промойте слив кипятком.

Как очистить слив с помощью соды: смотрите видео

Если же засор очень плотный и не поддается удалению, сантехнический трос поможет механически устранить проблему. Его нужно аккуратно вводить в трубу, вращая, чтобы зацепить и удалить засор.

Как предотвратить засоры в будущем

Чтобы раковина не загрязнялась, очищайте слив с помощью соды и уксуса раз в месяц.

Также установите сетчатый фильтр, который будет задерживать волосы и мелкий мусор.

Кроме того, не выбрасывайте остатки мыла в раковину, а также избегайте попадания мелких предметов в слив.

Когда стоит вызвать профессионального сантехника

Если самостоятельные методы не помогают или засор повторяется, обратитесь к специалисту. Особенно стоит обратить внимание на следующие признаки:

Постоянные проблемы со сливом воды.

Неприятный запах из труб.

Бульканье или посторонние звуки в водоотводе.

Вытекание воды в других местах сантехнической системы.

Следуя этим советам, вы сможете не только быстро устранить засор, но и предотвратить их появление в будущем.

Кстати, если нет возможности вызвать сантехника, важно учесть распространенные ошибки, что люди делают во время самостоятельного ремонта.