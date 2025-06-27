Будет как новый: лайфхаки, которые помогут почистить коврик для улицы и продлят его жизнь

Крыльцо или патио – это место отдыха, где мы собираемся в теплые дни, пьем кофе, принимаем гостей и наслаждаемся природой. Чтобы сделать это пространство более уютным и удобным, стоит добавить внешний ковер – он украшает зону, защищает пол и помогает сохранять чистоту в доме.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, как и любое покрытие, ковер на улице нуждается в уходе. К нему прилипают грязь, пыль, листья, шерсть животных, влага и даже плесень. Как правильно почистить ковер для улицы и продлить его срок службы, рассказываем далее.

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Как часто следует чистить уличный ковер

Чтобы поддерживать уличный ковер в хорошем состоянии, еженедельно подметайте или пылесосьте его, а также регулярно удаляйте пятна сразу после их появления.

Кроме того, дважды в год проводите глубокую чистку – в начале сезона и перед тем, как хранить ковер на зиму.

На что обратить внимание перед чисткой

Если вы только выбираете ковер, отдавайте предпочтение прочным синтетическим материалам, например полиэстер или полипропилен. Они устойчивы к плесени, не впитывают влагу и не выгорают на солнце.

Перед чисткой обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, указанными на этикетке – некоторые покрытия имеют особенности ухода.

Уличный ковер следует регулярно чистить / Фото Pexels

Как вымыть коврик

Удаление поверхностной грязи.

Подметайте или пылесосьте ковер с обеих сторон. По возможности повесьте его и вытряхните.

Подготовка к чистке.

Расстелите ковер на брезенте, на дорожке или газоне. Смешайте в ведре литр теплой воды с несколькими каплями моющего средства. При необходимости нанесите пятновыводитель и оставьте на 15 минут.

Смачивание.

Полейте ковер водой из шланга или мойки высокого давления. Работайте на наклонной поверхности, чтобы обеспечить сток воды.

Чистка.

С помощью щетки втирайте мыльный раствор в поверхность ковра, не нажимая слишком сильно.

Полоскание.

Тщательно промойте обе стороны ковра, пока вода не станет чистой. Дайте воде стечь – повесьте ковер или поставьте его на дыбы.

Сушка.

Развесьте ковер на заборе или другой устойчивой конструкции. Переворачивайте его, чтобы хорошо высохли обе стороны. Храните только полностью сухой ковер.

Как сохранить ковер дольше

Во-первых, чистите пятна сразу. Не давайте им впитываться.

Также после дождя просушивайте ковер после дождя. Это предотвращает развитие плесени.

Кроме того, не складывайте ковер – только сворачивайте. Складки могут повредить подкладку.

Вместе с тем перед зимой храните его в сухом месте. Очистите, высушите, сверните подкладкой наружу и накройте брезентом.

К слову, уход нужен не только уличному ковру. После зимы также важно эффективно очистить уличную мебель.