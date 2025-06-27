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Дом Своими руками Будет как новый: лайфхаки, которые помогут почистить коврик для улицы и продлят его жизнь
27 июня, 21:55
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Будет как новый: лайфхаки, которые помогут почистить коврик для улицы и продлят его жизнь

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Для поддержания уличного ковра в хорошем состоянии его следует регулярно подметать или пылесосить, а пятна удалять сразу после появления.
  • Дважды в год также нужно проводить глубокую чистку и хранить ковер на зиму в сухом месте, свернутым подкладкой наружу.

Крыльцо или патио – это место отдыха, где мы собираемся в теплые дни, пьем кофе, принимаем гостей и наслаждаемся природой. Чтобы сделать это пространство более уютным и удобным, стоит добавить внешний ковер – он украшает зону, защищает пол и помогает сохранять чистоту в доме.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, как и любое покрытие, ковер на улице нуждается в уходе. К нему прилипают грязь, пыль, листья, шерсть животных, влага и даже плесень. Как правильно почистить ковер для улицы и продлить его срок службы, рассказываем далее.

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Как часто следует чистить уличный ковер

Чтобы поддерживать уличный ковер в хорошем состоянии, еженедельно подметайте или пылесосьте его, а также регулярно удаляйте пятна сразу после их появления.

Кроме того, дважды в год проводите глубокую чистку – в начале сезона и перед тем, как хранить ковер на зиму.

На что обратить внимание перед чисткой

Если вы только выбираете ковер, отдавайте предпочтение прочным синтетическим материалам, например полиэстер или полипропилен. Они устойчивы к плесени, не впитывают влагу и не выгорают на солнце.

Перед чисткой обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, указанными на этикетке – некоторые покрытия имеют особенности ухода.

Уличный ковер следует регулярно чистить / Фото Pexels

Как вымыть коврик

  • Удаление поверхностной грязи.

Подметайте или пылесосьте ковер с обеих сторон. По возможности повесьте его и вытряхните.

  • Подготовка к чистке.

Расстелите ковер на брезенте, на дорожке или газоне. Смешайте в ведре литр теплой воды с несколькими каплями моющего средства. При необходимости нанесите пятновыводитель и оставьте на 15 минут.

  • Смачивание.

Полейте ковер водой из шланга или мойки высокого давления. Работайте на наклонной поверхности, чтобы обеспечить сток воды.

  • Чистка.

С помощью щетки втирайте мыльный раствор в поверхность ковра, не нажимая слишком сильно.

  • Полоскание.

Тщательно промойте обе стороны ковра, пока вода не станет чистой. Дайте воде стечь – повесьте ковер или поставьте его на дыбы.

  • Сушка.

Развесьте ковер на заборе или другой устойчивой конструкции. Переворачивайте его, чтобы хорошо высохли обе стороны. Храните только полностью сухой ковер.

Как сохранить ковер дольше

Во-первых, чистите пятна сразу. Не давайте им впитываться.

Также после дождя просушивайте ковер после дождя. Это предотвращает развитие плесени.

Кроме того, не складывайте ковер – только сворачивайте. Складки могут повредить подкладку.

Вместе с тем перед зимой храните его в сухом месте. Очистите, высушите, сверните подкладкой наружу и накройте брезентом.

К слову, уход нужен не только уличному ковру. После зимы также важно эффективно очистить уличную мебель.