Будет как новый: лайфхаки, которые помогут почистить коврик для улицы и продлят его жизнь
- Для поддержания уличного ковра в хорошем состоянии его следует регулярно подметать или пылесосить, а пятна удалять сразу после появления.
- Дважды в год также нужно проводить глубокую чистку и хранить ковер на зиму в сухом месте, свернутым подкладкой наружу.
Крыльцо или патио – это место отдыха, где мы собираемся в теплые дни, пьем кофе, принимаем гостей и наслаждаемся природой. Чтобы сделать это пространство более уютным и удобным, стоит добавить внешний ковер – он украшает зону, защищает пол и помогает сохранять чистоту в доме.
Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, как и любое покрытие, ковер на улице нуждается в уходе. К нему прилипают грязь, пыль, листья, шерсть животных, влага и даже плесень. Как правильно почистить ковер для улицы и продлить его срок службы, рассказываем далее.
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Как часто следует чистить уличный ковер
Чтобы поддерживать уличный ковер в хорошем состоянии, еженедельно подметайте или пылесосьте его, а также регулярно удаляйте пятна сразу после их появления.
Кроме того, дважды в год проводите глубокую чистку – в начале сезона и перед тем, как хранить ковер на зиму.
На что обратить внимание перед чисткой
Если вы только выбираете ковер, отдавайте предпочтение прочным синтетическим материалам, например полиэстер или полипропилен. Они устойчивы к плесени, не впитывают влагу и не выгорают на солнце.
Перед чисткой обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, указанными на этикетке – некоторые покрытия имеют особенности ухода.
Как вымыть коврик
- Удаление поверхностной грязи.
Подметайте или пылесосьте ковер с обеих сторон. По возможности повесьте его и вытряхните.
- Подготовка к чистке.
Расстелите ковер на брезенте, на дорожке или газоне. Смешайте в ведре литр теплой воды с несколькими каплями моющего средства. При необходимости нанесите пятновыводитель и оставьте на 15 минут.
- Смачивание.
Полейте ковер водой из шланга или мойки высокого давления. Работайте на наклонной поверхности, чтобы обеспечить сток воды.
- Чистка.
С помощью щетки втирайте мыльный раствор в поверхность ковра, не нажимая слишком сильно.
- Полоскание.
Тщательно промойте обе стороны ковра, пока вода не станет чистой. Дайте воде стечь – повесьте ковер или поставьте его на дыбы.
- Сушка.
Развесьте ковер на заборе или другой устойчивой конструкции. Переворачивайте его, чтобы хорошо высохли обе стороны. Храните только полностью сухой ковер.
Как сохранить ковер дольше
Во-первых, чистите пятна сразу. Не давайте им впитываться.
Также после дождя просушивайте ковер после дождя. Это предотвращает развитие плесени.
Кроме того, не складывайте ковер – только сворачивайте. Складки могут повредить подкладку.
Вместе с тем перед зимой храните его в сухом месте. Очистите, высушите, сверните подкладкой наружу и накройте брезентом.
К слову, уход нужен не только уличному ковру. После зимы также важно эффективно очистить уличную мебель.