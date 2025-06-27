Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, як і будь-яке покриття, килим на вулиці потребує догляду. До нього прилипають бруд, пил, листя, шерсть тварин, волога та навіть цвіль. Як правильно почистити килим для вулиці та продовжити його термін служби, розповідаємо далі.

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Як часто слід чистити вуличний килим

Щоб підтримувати вуличний килим у гарному стані, щотижня підмітайте або пилососьте його, а також регулярно видаляйте плями одразу після їх появи.

Крім того, двічі на рік проводьте глибоке чищення – на початку сезону та перед тим, як зберігати килим на зиму.

На що звернути увагу перед чищенням

Якщо ви тільки обираєте килим, віддавайте перевагу міцним синтетичним матеріалам, як-от поліестер чи поліпропілен. Вони стійкі до цвілі, не вбирають вологу та не вигорають на сонці.

Перед чищенням обов’язково ознайомтеся з інструкціями виробника, вказаними на етикетці – деякі покриття мають особливості догляду.

Вуличний килим слід регулярно чистити / Фото Pexels

Як вимити килимок

Видалення поверхневого бруду.

Підмітайте або пилососьте килим з обох боків. За можливості повісьте його та витрусіть.

Підготовка до чищення.

Розстеліть килим на брезенті, на доріжці або газоні. Змішайте у відрі літр теплої води з кількома краплями мийного засобу. За потреби нанесіть засіб для виведення плям і залиште на 15 хвилин.

Змочування.

Полийте килим водою зі шланга або мийки високого тиску. Працюйте на похилій поверхні, щоб забезпечити стік води.

Чищення.

З допомогою щітки втирайте мильний розчин у поверхню килима, не натискаючи занадто сильно.

Полоскання.

Ретельно промийте обидві сторони килима, поки вода не стане чистою. Дайте воді стекти – повісьте килим або поставте його дибки.

Сушіння.

Розвісьте килим на паркані або іншій стійкій конструкції. Перевертайте його, щоб добре висохли обидві сторони. Зберігайте лише повністю сухий килим.

Як зберегти килим довше

По-перше, чистьте плями відразу. Не давайте їм вбиратися.

Також після дощу просушуйте килим. Це запобігає розвитку цвілі.

Крім того, не складайте килим – лише згортайте. Складки можуть пошкодити підкладку.

Разом з тим перед зимою зберігайте його в сухому місці. Очистьте, висушіть, згорніть підкладкою назовні та накрийте брезентом.

До слова, догляд потрібен не лише вуличному килиму. Після зими також важливо ефективно очистити вуличні меблі.