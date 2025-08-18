Последние несколько лет центральноамериканский корнеплод батат уверенно расположился на полках супермаркетов и завоевал гастрономическую любовь украинцев. Но не все могут себе позволить сделать его постоянным продуктом для потребления из-за немалой цены.

Однако мало кто знает, что этот заокеанский гость может легко стать постоянным жителем огорода. Как оказалось, батат очень легкий в размножении и выращивании, поэтому 24 Канал делится секретами, которые узнал на собственном опыте.

К теме Не выбрасывайте картофельную шелуху: 5 способов использовать ее в саду, которые действительно работают

Как выращивать батат дома?

Для получения рассады подойдет обычная здоровая и не поврежденная "картофелина" из супермаркета. Положите ее в теплое (+20 – 22°C), сухое, не очень освещенное место для прорастания. Если у вас есть возможность, то можно положить клубень в пластиковый ящик и присыпать опилками, тогда этот контейнер можно разместить и на подоконнике.

Через некоторое время появятся ростки. Когда побег достигнет примерно 10 сантиметров, осторожно отрежьте его от "картофелины" и поставьте в воду, чтобы он пустил корешки. После того, как корешки отрастут до 1 – 1,5 сантиметра, посадите в легкий грунт в любую емкость объемом примерно 0,5 литра и ждите возможности высадить в огород, не забывая периодически поливать растение.

Однако долго держать растение в горшке тоже не стоит: если корни перерастут, то на урожай рассчитывать не придется. В этом случае можно омолаживать растение, отрезая побег и снова давая ему возможность пустить новые корни.

Можно, конечно, побег с корешками до 5 сантиметров высадить сразу в открытый грунт, если погода позволяет. Но с этим спешить не стоит. Дело в том, что батат – очень теплолюбивое растение, поэтому для хорошего роста дневная температура воздуха должна составлять не менее +20°C.

Как получить хороший урожай, выращивая батат дома?

Если вы хотите получить с одного побега хороший урожай (10 – 15 килограммов), тщательно подготовьте место для посадки и легкую плодородную почву (можно добавлять компост и песок).

Тяпкой хорошо разрыхлите землю на площади примерно 60 – 80 сантиметров квадратных, а затем нагорните или насыпьте на этом месте холмик, высотой до 50 сантиметров и полностью накройте его черной пленкой или плотным агроволокном.

Батат дает хороший урожай при правильных условиях / Фото 24 Канал

На вершине холма в пленке сделайте небольшое отверстие и высадите ваш побег. Если вы будете сажать несколько растений, то между холмами оставляйте свободное место не менее 1,5 – 2 метра, ведь со временем батат распустит во все стороны свои лианы и для хорошего роста ему потребуется много места. Теперь остается время от времени поливать растение, если не будет дождей и ждать урожая.

Кстати, выращивание батата выгодно тем, что в процессе он не требует особого ухода, как, например, картофель. Он не принадлежит к семейству пасленовых, поэтому колорадский жук и фитофтора ему не грозят, а каких-то других серьезных вредителей и болезней у этого растения на европейском континенте пока нет, если, конечно, в огороде не хозяйничают мыши или другие подземные грызуны.

Когда можно собирать урожай?

Сбор урожая проводят не раньше середины сентября, но стоит ориентироваться на время посадки и погоду, не допуская подмерзания растения.

Копать батат как картофель тоже не нужно, ведь он очень хрупкий и имеет тонкую кожуру, легко повреждаемую. Поэтому стоит сначала отрезать лианы у "головы" куста, снимать накрытие и осторожно сверху руками разворачивать землю.

Как подготовить батат для хранения?

Выкопанные "картофелины" нужно очень осторожно очистить от земли и просушить несколько дней в хорошо прогретом (выше +25°C) помещении – идеальной будет солнечная веранда. Если же такой возможности нет, то стоит на день выносить клубни на солнце, чтобы они хорошо просохли, а повреждения затянулись. Кроме того, следует следить, чтобы "картофелины" не намокли.

Хранить батат нужно в сухом и теплом (не менее +17°C) помещении, например, на полках в кухонных шкафах или кладовке, где от прекрасно пролежит до следующего лета.

К слову, не только батат перестает быть экзотикой. Также можно выращивать голубику дома.