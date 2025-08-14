Как оказывается, этому есть простое объяснение – выращивать голубику дома можно без особых хлопот. 24 Канал убедился в этом на собственном опыте и делится советами, которые помогут получить свой первый урожай.

К теме Лучше не сажать в контейнеры: овощи, требующие открытого грунта

Как выращивать голубику дома?

Выбирайте разные сорта

Сегодня в Украине выращивают около 30 сортов голубики разного срока созревания, поэтому, если вы хотите как можно дольше наслаждаться ягодой, стоит выбрать по несколько кустиков разных сортов раннего, среднего и позднего срока созревания. Посадка на участке разных сортов также будет способствовать лучшему опылению, что обеспечит большую ягоду.

Не стоит экономить на саженцах

Выбирая саженец для посадки, не соблазняйтесь низкой ценой. Лучше выбрать 3 – 4-летний с закрытой корневой системой. Он гарантированно примется и даст первый урожай уже в следующем сезоне.

Найдите удачное место

Важным является правильный выбор места посадки голубики. От этого будет зависеть развитие растения, продолжительность его жизни и урожайность. Подойдет хорошо освещенный и проветриваемый, но без сквозняков участок.

При правильном уходе кусты голубики живут и плодоносят до 50 лет, при этом, зависимости от сорта, они достигают 1,5 – 2 метра высотой (а некоторые сорта до 4 метров) и 1 – 2 метров в диаметре, соответственно потребуют много свободного пространства, которое не будут ограничивать близко посаженные деревья.

Также это не должна быть низина, потому что хотя голубика и влаголюбивое растение, однако застой воды она не перенесет, поэтому нужно выбирать участок с грунтовыми водами не ближе, чем 1,5 – 2 метра.

Подготовьте землю для посадки

Тщательности требует и подготовка посадочной ямы. Ее нужно выкопать глубиной 70 – 100 сантиметров и диаметром 1 метр. Обычный грунт из сада или огорода для выращивания не подойдет, поскольку растение требует кислого с pH 4,5 – 5,3, поэтому, чтобы избежать постепенного перемешивания и раскисления почвы, стенки ямы следует обложить старой глиняной черепицей или натуральным плоским большим камнем (шифер не стоит использовать по экологическим соображениям).

Голубика требует внимательного отношения / Фото 24 Канал

Дно ямы рекомендуют засыпать сосновыми или еловыми шишками, что будут выполнять дренажную функцию, а наполнить ее смесью хвои, песка, натурального верхового торфа.

Контролируйте кислотность почвы

В процессе выращивания голубики нужно контролировать рН почвы. Поддерживать ее кислотность можно как с помощью минеральных удобрений – сера, аммиачная селитра, сернокислый калий, сульфат железа, так и подкисленной уксусом (желательно яблочным или любым фруктовым, ягодным), лимонной кислотой водой.

Следите за поливом

Поскольку корневая система у голубики поверхностная, то нужно избегать пересыхания почвы, также, в отличие от других растений, она любит душ, но орошение по листу можно делать только вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.

В зависимости от температуры воздуха кусты стоит умеренно (учитывая возраст растения – 10 – 30 литров) поливать от 1 до 3 раз в неделю, а мульчирование сосновыми иглами не только сохранит влагу, но и обезопасит от сорняков, бороться с которыми можно только вручную, ведь даже осторожная прополка тяпкой может повредить корни, что приведет к гибели растения.

Позаботьтесь о защите от вредителей

Стоит позаботиться о защите корневой системы голубики от различных подземных жителей: мышей, хомяков, кротов, слепней и тому подобное. Не все из них едят корни, но малейшее его нарушение обычно имеет фатальные последствия.

К слову, кроме голубики, есть еще 6 продуктов, которые выгодно выращивать дома, ведь так они будут вкуснее.