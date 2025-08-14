Як виявляється, цьому є просте пояснення – вирощувати лохину вдома можна без особливих клопотів. Журналістка 24 Канал переконалася у цьому на власному досвіді та ділиться порадами, що допоможуть отримати свій перший врожай.

Як вирощувати лохину вдома?

Обирайте різні сорти

Сьогодні в Україні вирощують близько 30 сортів лохини різного терміну дозрівання, тому, якщо ви хочете якнайдовше смакувати ягодою, варто обрати по кілька кущиків різних сортів раннього, середнього та пізнього терміну дозрівання. Посадка на ділянці різних сортів також сприятиме кращому запиленню, що забезпечить більшу ягоду.

Не варто заощаджувати на саджанцях

Обираючи саджанець для посадки, не спокушайтеся низькою ціною. Краще обрати 3 – 4-річний із закритою кореневою системою. Він гарантовано прийметься і дасть перший урожай уже наступного сезону.

Знайдіть вдале місце

Важливим є правильний вибір місця посадки лохини. Від цього залежатиме розвиток рослини, тривалість її життя та урожайність. Підійде добре освітлена й провітрювана, але без протягів ділянка.

За правильного догляду кущі лохини живуть і плодоносять до 50 років, при цьому, залежно від сорту, вони досягають 1,5 – 2 метри заввишки (а деякі сорти до 4 метрів) та 1 – 2 метрів у діаметрі, відповідно потребуватимуть багато вільного простору, який не обмежуватимуть близько посаджені дерева.

Також це не повинна бути низина, бо хоча лохина й вологолюбива рослина, проте застій води вона не перенесе, тому потрібно обирати ділянку з ґрунтовими водами не ближче, ніж 1,5 – 2 метри.

Підготуйте землю для посадки

Ретельності вимагає й підготовка посадкової ями. Її потрібно викопати глибиною 70 – 100 сантиметрів та діаметром 1 метр. Звичайний ґрунт із саду чи городу для вирощування не підійде, оскільки рослина потребує кислого із pН 4,5 – 5,3, тому, аби уникнути поступового перемішування й розкислення ґрунту, стінки ями варто обкласти старою глиняною черепицею-дахівкою або натуральним пласким великим каменем (шифер не варто використовувати з екологічних міркувань).

Лохина потребує уважного ставлення / Фото 24 Канал

Дно ями рекомендують засипати сосновими або ялиновими шишками, що виконуватимуть дренажну функцію, а наповнити її сумішшю хвойного опаду, піску, натурального верхового торфу.

Контролюйте кислотність ґрунту

У процесі вирощування лохини потрібно контролювати pН ґрунту. Підтримувати його кислотність можна як за допомогою мінеральних добрив – сірка, аміачна селітра, сірчанокислий калій, сульфат заліза, так і підкисленою оцтом (бажано яблучним або будь-яким фруктовим, ягідним), лимонною кислотою водою.

Слідкуйте за поливом

Оскільки коренева система в лохини поверхнева, то потрібно уникати пересихання ґрунту, також, на відміну від інших рослин, вона любить душ, але зрошування по листу можна робити лише надвечір, аби уникнути сонячних опіків.

Залежно від температури повітря кущі варто помірно (враховуючи вік рослини – 10 – 30 літрів) поливати від 1 до 3 разів на тиждень, а мульчування сосновими голками не лише зберігатиме вологу, але й убезпечуватиме від бур'янів, боротися з якими можна лише вручну, адже навіть обережне прополювання сапкою може пошкодити коріння, що призведе до загибелі рослини.

Подбайте про захист від шкідників

Варто подбати про захист кореневої системи лохини від різноманітних підземних мешканців: мишей, хом'яків, кротів, сліпців тощо. Не всі з них їдять коріння, але найменше його порушення зазвичай має фатальні наслідки.

До слова, крім лохини, є ще 6 продуктів, які вигідно вирощувати вдома, адже так вони смакуватимуть краще.