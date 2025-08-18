Останні кілька років центральноамериканський коренеплід батат упевнено розташувався на полицях супермаркетів і завоював гастрономічну любов українців. Але не всі можуть собі дозволити зробити його постійним продуктом для споживання через чималу ціну.

Однак мало хто знає, що цей заокеанський гість може легко стати постійним мешканцем городу. Як виявилося, батат дуже легкий у розмноженні й вирощуванні, тож 24 Канал ділиться секретами, які дізнався на власному досвіді.

До теми Не викидайте картопляне лушпиння: 5 способів використати його у саду, які дійсно працюють

Як вирощувати батат вдома?

Для отримання розсади підійде звичайна здорова й не пошкоджена "картоплина" з супермаркету. Покладіть її у тепле (+20 – 22°C), сухе, не дуже освітлене місце для проростання. Якщо у вас є можливість, то можна покласти клубень у пластиковий ящик і присипати тирсою, тоді цей контейнер можна розмістити й на підвіконні.

За якийсь час з'являться ростки. Коли пагін досягне приблизно 10 сантиметрів, обережно відріжте його від "картоплини" і поставте у воду, аби він пустив корінці. Після того, як корінці відростуть до 1 – 1,5 сантиметра, посадіть у легкий ґрунт у будь-яку ємність об'ємом приблизно 0,5 літри й чекайте можливості висадити в город, не забуваючи періодично поливати рослину.

Однак довго тримати рослину в горщику теж не варто: якщо коріння переросте, то на врожай розраховувати не доведеться. У цьому випадку можна омолоджувати рослину, відрізаючи пагін і знову даючи йому можливість пустити нове коріння.

Можна, звичайно, пагін із корінцями до 5 сантиметрів висадити одразу у відкритий ґрунт, якщо погода дозволяє. Але з цим поспішати не варто. Річ у тім, що батат – дуже теплолюбива рослина, тож для гарного росту денна температура повітря має становити не менше +20°C.

Як отримати гарний врожай, вирощуючи батат вдома?

Якщо ви хочете отримати з одного пагона гарний врожай (10 – 15 кілограмів), ретельно підготуйте місце для посадки й легкий родючий ґрунт (можна додавати компост і пісок).

Сапкою добре розпушіть землю на площі приблизно 60 – 80 сантиметрів квадратних, а потім нагорніть або насипте на цьому місці пагорб, висотою до 50 сантиметрів і повністю накрийте його чорною плівкою або щільним агроволокном.

Батат дає гарний врожай за правильних умов / Фото 24 Канал

На вершині пагорба в плівці зробіть невеликий отвір і висадіть ваш пагін. Якщо ви саджатимете кілька рослин, то між пагорбами лишайте вільне місце не менше 1,5 – 2 метри, адже із часом батат розпустить в усі боки свої ліани й для гарно росту йому буде потрібно багато місця. Тепер лишається час від часу поливати рослину, якщо не буде дощів і чекати врожаю.

До речі, вирощування батату вигідне тим, що в процесі він не потребує особливого догляду, як, наприклад, картопля. Він не належить до родини пасльонових, тому колорадський жук і фітофтора йому не загрожують, а якихось інших серйозних шкідників і хвороб у цієї рослини на європейському континенті поки немає, якщо, звичайно, у городі не хазяйнують миші або інші підземні гризуни.

Коли можна збирати врожай?

Збір урожаю проводять не раніше середини вересня, але варто орієнтуватися на час посадки й погоду, не допускаючи підмерзання рослини.

Копати батат як картоплю теж не потрібно, адже він дуже крихкий і має тонку шкірку, що легко пошкоджується. Тому варто спочатку відрізати ліани у "голові" куща, знімати накриття й обережно згори руками розгортати землю.

Як підготувати батат для зберігання?

Викопані "картоплини" потрібно дуже обережно очистити від землі й просушити кілька днів у добре прогрітому (вище +25°C) приміщенні – ідеальною буде сонячна веранда. Якщо ж такої можливості немає, то варто на день виносити клубні на сонце, аби вони добре просохли, а пошкодження затяглися. Крім того, слід стежити, щоб "картоплини" не намокли.

Зберігати батат потрібно у сухому й теплому (не менше +17°C) приміщенні, наприклад, на поличках у кухонних шафах чи комірчині, де від прекрасно пролежить до наступного літа.

До слова, не тільки батат перестає бути екзотикою. Також можна вирощувати лохину вдома.