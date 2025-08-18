Однак мало хто знає, що цей заокеанський гість може легко стати постійним мешканцем городу. Як виявилося, батат дуже легкий у розмноженні й вирощуванні, тож 24 Канал ділиться секретами, які дізнався на власному досвіді.

Як вирощувати батат вдома?

Для отримання розсади підійде звичайна здорова й не пошкоджена "картоплина" з супермаркету. Покладіть її у тепле (+20 – 22°C), сухе, не дуже освітлене місце для проростання. Якщо у вас є можливість, то можна покласти клубень у пластиковий ящик і присипати тирсою, тоді цей контейнер можна розмістити й на підвіконні.

За якийсь час з'являться ростки. Коли пагін досягне приблизно 10 сантиметрів, обережно відріжте його від "картоплини" і поставте у воду, аби він пустив корінці. Після того, як корінці відростуть до 1 – 1,5 сантиметра, посадіть у легкий ґрунт у будь-яку ємність об'ємом приблизно 0,5 літри й чекайте можливості висадити в город, не забуваючи періодично поливати рослину.

Однак довго тримати рослину в горщику теж не варто: якщо коріння переросте, то на врожай розраховувати не доведеться. У цьому випадку можна омолоджувати рослину, відрізаючи пагін і знову даючи йому можливість пустити нове коріння.

Можна, звичайно, пагін із корінцями до 5 сантиметрів висадити одразу у відкритий ґрунт, якщо погода дозволяє. Але з цим поспішати не варто. Річ у тім, що батат – дуже теплолюбива рослина, тож для гарного росту денна температура повітря має становити не менше +20°C.

Як отримати гарний врожай, вирощуючи батат вдома?

Якщо ви хочете отримати з одного пагона гарний врожай (10 – 15 кілограмів), ретельно підготуйте місце для посадки й легкий родючий ґрунт (можна додавати компост і пісок).

Сапкою добре розпушіть землю на площі приблизно 60 – 80 сантиметрів квадратних, а потім нагорніть або насипте на цьому місці пагорб, висотою до 50 сантиметрів і повністю накрийте його чорною плівкою або щільним агроволокном.

Батат дає гарний врожай за правильних умов / Фото 24 Канал

На вершині пагорба в плівці зробіть невеликий отвір і висадіть ваш пагін. Якщо ви саджатимете кілька рослин, то між пагорбами лишайте вільне місце не менше 1,5 – 2 метри, адже із часом батат розпустить в усі боки свої ліани й для гарно росту йому буде потрібно багато місця. Тепер лишається час від часу поливати рослину, якщо не буде дощів і чекати врожаю.

До речі, вирощування батату вигідне тим, що в процесі він не потребує особливого догляду, як, наприклад, картопля. Він не належить до родини пасльонових, тому колорадський жук і фітофтора йому не загрожують, а якихось інших серйозних шкідників і хвороб у цієї рослини на європейському континенті поки немає, якщо, звичайно, у городі не хазяйнують миші або інші підземні гризуни.

Коли можна збирати врожай?

Збір урожаю проводять не раніше середини вересня, але варто орієнтуватися на час посадки й погоду, не допускаючи підмерзання рослини.

Копати батат як картоплю теж не потрібно, адже він дуже крихкий і має тонку шкірку, що легко пошкоджується. Тому варто спочатку відрізати ліани у "голові" куща, знімати накриття й обережно згори руками розгортати землю.

Як підготувати батат для зберігання?

Викопані "картоплини" потрібно дуже обережно очистити від землі й просушити кілька днів у добре прогрітому (вище +25°C) приміщенні – ідеальною буде сонячна веранда. Якщо ж такої можливості немає, то варто на день виносити клубні на сонце, аби вони добре просохли, а пошкодження затяглися. Крім того, слід стежити, щоб "картоплини" не намокли.

Зберігати батат потрібно у сухому й теплому (не менше +17°C) приміщенні, наприклад, на поличках у кухонних шафах чи комірчині, де від прекрасно пролежить до наступного літа.

