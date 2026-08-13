Такое же красивое, как гортензия, но гораздо проще: это растение цветет до заморозков

Если хочется украсить сад, террасу или балкон яркими цветами на все лето, но нет желания тратить много времени на уход за прихотливыми растениями, стоит обратить внимание на пентас ланцетовидный. Его шаровидные соцветия напоминают цветки гортензии, однако само растение гораздо проще в выращивании.

Как отмечает издание kb.pl, это растение любит солнечные места, хорошо растет в контейнерах и может непрерывно цвести до первых осенних заморозков.

Что стоит знать о пентасе ланцетовидном?

Это растение родом из тропических регионов Африки. В теплом климате это многолетнее растение, однако в странах с более холодными зимами его обычно выращивают как сезонное украшение сада, террасы или балкона.

Растение образует компактный густой куст, который обычно вырастает примерно до 30–60 сантиметров. Благодаря небольшим размерам пентас легко вписывается даже в небольшое пространство. Его можно высаживать на клумбе или выращивать в горшках и контейнерах.

Главное украшение пентаса – его цветки. Мелкие пятилепестковые цветки напоминают маленькие звездочки и собраны в плотные шаровидные соцветия. В зависимости от сорта они могут быть:

белыми,

розовыми,

красными,

фиолетовыми,

насыщенно-розовыми.

Именно форма соцветий делает пентас похожим на гортензию. В то же время это лишь внешнее сходство: растения относятся к разным семействам и требуют разных условий выращивания.



Что стоит знать о пентасе ланцетовидном / Фото Unsplash

В чем заключаются преимущества пентаса?

Одно из главных преимуществ пентаса – чрезвычайно длительный период цветения. При благоприятных условиях первые цветки появляются летом, а новые соцветия могут формироваться вплоть до первых заморозков. Чтобы растение обильно цвело, ему нужно обеспечить достаточное количество солнечного света.

Пентас хорошо себя чувствует на открытых солнечных участках, и почему он активнее формирует бутоны, чем получает свет. Не менее удачно он растет в контейнерах. Большой горшок с цветущим пентасом может стать ярким украшением террасы, балкона или входа в дом.

Еще один плюс – растение привлекает бабочек, поэтому оно способно придать саду не только красок, но и жизни. Таким образом, пентас ланцетовидный может стать интересной альтернативой для тех, кто любит пышное цветение гортензий, но ищет более компактное и солнцелюбивое растение для летнего сада, террасы или балкона.